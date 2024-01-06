Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эльче - Жирона: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча кубка Испании
Смотреть прямую видеотрансляцию матча кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso
Сегодня состоится матч 1/16 финала Кубка Короля, "Эльче" - "Жирона". Последний раз команды встречались весной 2023 года, тогда "Жирона" одолела "Эльче" со счетом 2:0. "Жирона" в Ла Лиге на текущий момент занимает 2 место, а "Эльче", который находится в Сегунде, разместился на 12 строчке. Напомним, за "Жирону" играют два украинца Артем Довбик и Виктор Цыганков. Довбик сегодня выйдет на поле, а вот его коллега Цыганков может появиться на поле в матче следующего тура Ла Лиги.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Кубок Короля. 1/16. "Эльче" - "Жирона"
6 января, 19:00
Прямая трансляция: MEGOGO
Популярное сейчас
- Эльче - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
- Директор Металлурга: Мы вынуждены снять Металлург-2 с розыгрыша Второй лиги
- Стало известно, сколько Шахтер готов заплатить за хавбека Палмейраса Кевина
- Феноменально! Жирона - Атлетико 4:3. Видео голов и обзор матча
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости