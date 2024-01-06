Эльче - Жирона: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча кубка Испании

Сегодня состоится матч 1/16 финала Кубка Короля, "Эльче" - "Жирона". Последний раз команды встречались весной 2023 года, тогда "Жирона" одолела "Эльче" со счетом 2:0. "Жирона" в Ла Лиге на текущий момент занимает 2 место, а "Эльче", который находится в Сегунде, разместился на 12 строчке. Напомним, за "Жирону" играют два украинца Артем Довбик и Виктор Цыганков. Довбик сегодня выйдет на поле, а вот его коллега Цыганков может появиться на поле в матче следующего тура Ла Лиги.

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Кубок Короля. 1/16. "Эльче" - "Жирона"

6 января, 19:00

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