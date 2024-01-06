  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Арандина - Реал Мадрид: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча кубка Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арандина - Реал Мадрид: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча кубка Испании

Испания

Смотреть прямую видеотрансляцию матча кубка Испании

Арандина - Реал Мадрид: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча кубка Испании

Фото: twitter.com/realmadrid

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня мадридский "Реал" в гостях сыграет с клубом из 4 дивизиона "Арандина". Ранее эти клубы не пересекались друг с другом, это будет их первая игра. За "Реал Мадрид" играет украинский голкипер Лунин, но в сегодняшнем матче на воротах будет стоять Кепа.

Кубок Короля. 1/16. "Арандина" - "Реал Мадрид"
6 января, 22:30
Прямая трансляция: MEGOGO

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Прямая трансляция Ариндина - Реал Мадрид
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Эльче - Жирона: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча кубка Испании
yellow-arrow
Футбольная Суперлига 2.0. Перес победил УЕФА в суде, но проект все еще мертворожденный
yellow-arrow
Арандина - Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
Андрей Лунин смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости