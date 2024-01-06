Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арандина - Реал Мадрид: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча кубка Испании
Смотреть прямую видеотрансляцию матча кубка Испании
Фото: twitter.com/realmadrid
Сегодня мадридский "Реал" в гостях сыграет с клубом из 4 дивизиона "Арандина". Ранее эти клубы не пересекались друг с другом, это будет их первая игра. За "Реал Мадрид" играет украинский голкипер Лунин, но в сегодняшнем матче на воротах будет стоять Кепа.
Кубок Короля. 1/16. "Арандина" - "Реал Мадрид"
6 января, 22:30
Прямая трансляция: MEGOGO
Прямая трансляция Ариндина - Реал МадридСмотреть трансляцию
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Награда Довбику от Ла Лиги, восстановление Зинченко и Цыганкова. Главные новости за 5 января
- Эльче - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
- Малиновский получил одну из худших оценок от статистических порталов за матч с Болоньей
- Главный тренер Жироны прокомментировал победу над Атлетико 4:3
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн