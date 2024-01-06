Арандина - Реал Мадрид: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча кубка Испании

Сегодня мадридский "Реал" в гостях сыграет с клубом из 4 дивизиона "Арандина". Ранее эти клубы не пересекались друг с другом, это будет их первая игра. За "Реал Мадрид" играет украинский голкипер Лунин, но в сегодняшнем матче на воротах будет стоять Кепа.

Кубок Короля. 1/16. "Арандина" - "Реал Мадрид"

6 января, 22:30

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