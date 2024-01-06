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Барбастро - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
"Барбастро" - "Барселона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.01.2024 ⋊ Кубок Испании на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adria Puig/Anadolu
"Барселона" вступает в борьбу за Кубок короля-2024 на стадии 1/16 финала матчем против "Барбастро" из 4-го дивизиона.
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Соперник у каталонцев - это полулюбительский клуб из соседней провинции Уэска. Ехать недалеко, стадиончик уютный, риски - мизерны. В 21 веке "Барбастро" даже в Сегунде-Б не играл.
У "Барсы" полно проблем, которые выходят ей боком в Примере, но на фоне такого соперника команда Хави все еще непобедимый монстр. Помешать ей может только слишком сильная ротация. Ромеу, Фермин, Маркос Алонсо - эти, кажется, готовы проиграть даже у вас на районе.
Ну, и еще чудо. Случится ли оно - узнаем в воскресенье, 7 января, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало встречи - в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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