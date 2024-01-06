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Очередная аренда Датро Фофана. Нападающий Челси покинул Унион и перешел в испанский клуб
Срок аренды неизвестен
Фото: chelseafc.com
"Севилья" собирается подписать 21-летнего нападающего Датро Фофана. Об этом сообщает Николо Скира в Х.
По информации журналиста, французский футболист "Челси", Датро Фофана, выступавший за берлинский "Унион" на правах аренды, досрочно завершит аренду и присоединится к "Севилье" в этом месяце.
???? Done Deal! David Datro #Fofana will sign from #Sevilla from #Chelsea, which re-called him from #UnionBerlin. #transfers #CFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 6, 2024
Напомним, за берлинский "Унион" Фофана провел 12 матчей и забил один гол.
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