Очередная аренда Датро Фофана. Нападающий Челси покинул Унион и перешел в испанский клуб

"Севилья" собирается подписать 21-летнего нападающего Датро Фофана. Об этом сообщает Николо Скира в Х.

По информации журналиста, французский футболист "Челси", Датро Фофана, выступавший за берлинский "Унион" на правах аренды, досрочно завершит аренду и присоединится к "Севилье" в этом месяце.

???? Done Deal! David Datro #Fofana will sign from #Sevilla from #Chelsea, which re-called him from #UnionBerlin. #transfers #CFC