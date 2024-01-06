Очередная аренда Датро Фофана. Нападающий Челси покинул Унион и перешел в испанский клуб

"Севилья" собирается подписать 21-летнего нападающего Датро Фофана. Об этом сообщает Николо Скира в Х.

По информации журналиста, французский футболист "Челси", Датро Фофана, выступавший за берлинский "Унион" на правах аренды, досрочно завершит аренду и присоединится к "Севилье" в этом месяце.

Напомним, за берлинский "Унион" Фофана провел 12 матчей и забил один гол.