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Кубок короля. Депай вывел в следующий раунд Атлетико и другие матчи (обновляется)
В борьбу за Кубок вступают гранды
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images
6-7 января в Испании проходят матчи 1/16 финала Кубка короля.
На этой стадии в борьбу вступают участники будущего Суперкубка - "Реал", "Барселона", "Атлетико" и "Осасуна".
Все противостояния состоят из одного матча, который играют на поле аутсайдера. Если встречаются две команды из одной лиги, то место проведения определяет жребий.
Первым в 1/8 финала Кубка вышел "Атлетико". Его кризисная оборона не сдержала даже середняка 3-го дивизиона, однако класс Сауля, Льоренте, Корреа и Депая сделал свое дело. Прежде всего, хвалим Мемфиса, который забил победный гол в слаломном сольном проходе.
"Луго" (ІІІ дивизион) - "Атлетико" - 1:3
Голы: Антонетти, 39 - Корреа, 2, Депай, 66, 74
"Эспаньол" (ІІ) - "Хетафе" -
Начало в 18:00
"Эльче" (ІІ) - "Жирона" -
Начало в 19:00
"Уэска" (ІІ) - "Райо Вальекано" -
Начало в 20:00
"Алавес" - "Бетис" -
Начало в 21:00
"Арандина" (IV) - "Реал Мадрид" -
Начало в 22:30
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