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Кубок короля. Депай вывел в следующий раунд Атлетико и другие матчи (обновляется)

Испания

В борьбу за Кубок вступают гранды

Кубок короля. Депай вывел в следующий раунд Атлетико и другие матчи (обновляется)

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

6-7 января в Испании проходят матчи 1/16 финала Кубка короля.

На этой стадии в борьбу вступают участники будущего Суперкубка - "Реал", "Барселона", "Атлетико" и "Осасуна".

Все противостояния состоят из одного матча, который играют на поле аутсайдера. Если встречаются две команды из одной лиги, то место проведения определяет жребий.

Первым в 1/8 финала Кубка вышел "Атлетико". Его кризисная оборона не сдержала даже середняка 3-го дивизиона, однако класс Сауля, Льоренте, Корреа и Депая сделал свое дело. Прежде всего, хвалим Мемфиса, который забил победный гол в слаломном сольном проходе.

"Луго" (ІІІ дивизион) - "Атлетико" - 1:3

Голы: Антонетти, 39 - Корреа, 2, Депай, 66, 74

"Эспаньол" (ІІ) - "Хетафе" -

Начало в 18:00

"Эльче" (ІІ) - "Жирона" -

Начало в 19:00

"Уэска" (ІІ) - "Райо Вальекано" -

Начало в 20:00

"Алавес" - "Бетис" -

Начало в 21:00

"Арандина" (IV) - "Реал Мадрид" -

Начало в 22:30

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