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Кубок короля. Депай вывел в следующий раунд Атлетико, вылет Бетиса (обновляется)

Испания

В борьбу за Кубок вступают гранды

Кубок короля. Депай вывел в следующий раунд Атлетико, вылет Бетиса (обновляется)

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

6-7 января в Испании проходят матчи 1/16 финала Кубка короля.

На этой стадии в борьбу вступают участники будущего Суперкубка - "Реал", "Барселона", "Атлетико" и "Осасуна".

Все противостояния состоят из одного матча, который играют на поле аутсайдера. Если встречаются две команды из одной лиги, то место проведения определяет жребий.

Первым в 1/8 финала Кубка вышел "Атлетико". Его кризисная оборона не сдержала даже середняка 3-го дивизиона, однако класс Сауля, Льоренте, Корреа и Депая сделал свое дело. Прежде всего, хвалим Мемфиса, который забил победный гол в слаломном сольном проходе.

Следом за "Матрасниками" пробился дальше "Хетафе". Ему не так повезло с жеребьевкой, и матч выдался равным, а результат сделал скрытый пас от Энеса Унала - первое результативное действие турка после тяжелой травмы.

"Райо Вальекано" вышел на матч с "Уэской" резервом, но после 0:0 в первом тайме постепенно ввел в игру основных - и по итогу андердог не дотянул до серии пенальти. Решающий ассист на счету Радамеля Фалькао, которому скоро стукнет 38.

В единственном матче дня, где встречались две команды Примеры, "Алавес" уложил на лопатки обладателя Кубка-2022 "Бетис". У зелено-белых кризис - шесть матчей без побед. Команда Мануэля Пеллегрини кажется медленной, предсказуемой, уставшей. Нужны то ли трансферы, то ли новые идеи.

О матчах "Жироны" и мадридского "Реала" читайте отдельно тут и тут.

"Луго" (ІІІ дивизион) - "Атлетико" - 1:3

Голы: Антонетти, 39 - Корреа, 2, Депай, 66, 74

"Эспаньол" (ІІ) - "Хетафе" - 0:1

Гол: Милья, 87

"Эльче" (ІІ) - "Жирона" - 0:2

Голы: Блинд, 37, Коуто, 67

"Уэска" (ІІ) - "Райо Вальекано" - 0:2

Голы: Валентин, 118, Паласон, 120+2

"Алавес" - "Бетис" - 1:0

Гол: Бенавидес, 57

"Арандина" (IV) - "Реал Мадрид" -

Начало в 22:30

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