Кубок короля. Арандина - Реал Мадрид 1:3. Немного развлекли глубинку

"Реал Мадрид" стартовал в Кубке короля с победы над аутсайдером четвертого дивизиона.

Все прошло очень буднично. В первом тайме "Сливочные" не спешили, дали поиграть любителям, и самое опасное, что создали - это удар Гюлера в штангу со штрафного.

Когда же пришла пора делать результат, то Мадрид уложился в две минуты - Хоселу реализовал пенальти, а Браим Диас четко пробил из-под пары защитников.

Лунин сегодня не играл, как, впрочем, и Беллингем, и Модрич, и Кроос, и еще очень много кто - "Реал" бережет основу на будущий Суперкубок Испании, где стартует уже 10 января матчем против "Атлетико" в Эр-Рияде. Нешуточная нагрузка.

5 - Brahim Díaz has scored five goals in nine starts for @realmadriden in all competitions this season, the same as in his last 32 starts for Milan last season.



