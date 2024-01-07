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Барбастро - Барселона: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча кубка Испании
Смотреть прямую видеотрансляцию матча кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Сегодня состоится очередной матч кубка Короля. "Барбастро" примет "Барселону", клуб из Сегунды занимает девятое место, неожиданно для всех "Барбастро" сумели выбить из турнира "Понферрадину", 1:0 и "Альмерию" также, 1:0. "Барселона" же, хоть и занимает 3 место в Ла Лиге сейчас испытывает определенный кризис и трудности на поле.
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Кубок Испании, 1/16. "Барбастро" - "Барселона"
7 января, 22:00
Прямая трансляция: MEGOGO
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