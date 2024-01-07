Барбастро - Барселона: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча кубка Испании

Сегодня состоится очередной матч кубка Короля. "Барбастро" примет "Барселону", клуб из Сегунды занимает девятое место, неожиданно для всех "Барбастро" сумели выбить из турнира "Понферрадину", 1:0 и "Альмерию" также, 1:0. "Барселона" же, хоть и занимает 3 место в Ла Лиге сейчас испытывает определенный кризис и трудности на поле.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Кубок Испании, 1/16. "Барбастро" - "Барселона"

7 января, 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO