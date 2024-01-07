  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барбастро - Барселона: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча кубка Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барбастро - Барселона: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча кубка Испании

Испания

Смотреть прямую видеотрансляцию матча кубка Испании

Барбастро - Барселона: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча кубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня состоится очередной матч кубка Короля. "Барбастро" примет "Барселону", клуб из Сегунды занимает девятое место, неожиданно для всех "Барбастро" сумели выбить из турнира "Понферрадину", 1:0 и "Альмерию" также, 1:0. "Барселона" же, хоть и занимает 3 место в Ла Лиге сейчас испытывает определенный кризис и трудности на поле.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Кубок Испании, 1/16. "Барбастро" - "Барселона"
7 января, 22:00
Прямая трансляция: MEGOGO

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Прямая трансляция Барбастро - Барселона
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
СМИ: Хочет, но не может. Барселона нацелена купить 16-летнего бразильца
yellow-arrow
Забьет ли сегодня Яремчук? Картахена - Валенсия: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча кубка Испании
yellow-arrow
"Для меня он важный игрок": Хави - о Серхи Роберто
Барселона смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости