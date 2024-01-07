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Забьет ли сегодня Яремчук? Картахена - Валенсия: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча кубка Испании
Смотреть прямую видеотрансляцию матча кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images
Сегодня в 1/16 кубка Короля, "Картахена" сыграет против "Валенсии". Это будет их четвертая встреча на поле, до этого они дважды играли в товарищеских матчах, а в 2022 году они, как и сегодня, встретились в рамках кубка Короля. Все противостояния закончились победой "Валенсии". Напоминаем, что за "Валенсию" играет Роман Яремчук, которому удалось отличиться в прошлой игре, посмотрим сможет ли сегодня забить Яремчук.
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Кубок Испании, 1/16. "Картахена" - "Валенсия"
7 января, 20:00
Прямая трансляция: MEGOGO
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