Кубок короля. Мальорка победила легко, Сельта устроила шоу (обновляется)

6-7 января в Испании проходят матчи 1/16 финала Кубка короля.

На этой стадии в борьбу вступают участники будущего Суперкубка - "Реал", "Барселона", "Атлетико" и "Осасуна".

Все противостояния состоят из одного матча, который играют на поле аутсайдера. Если встречаются две команды из одной лиги, то место проведения определяет жребий.

О матчах, которые состоялись в субботу, 6 января, вы можете почитать здесь.

Игровой день в Кубке короля начался с двух побед середняков Ла Лиги. "Мальорка" долго запрягала, но в середине второго тайма энный навес с левого фланга привел к голу Гонсалеса, и дальше "Бургос" сдался. "Сельта", в свою очередь, устроила шоу на болоте, в которое дождь превратил поле "Аморебьеты". Получилось эффектно и даже интригующе. В составе "Кельтов" отмечаем гол от бразильского дебютанта Жаилсона, который на неделе перешел из "Палмейраса".

"Бургос" (ІІ дивизион) - "Мальорка" - 0:3

Голы: Гонсалес, 63, Ларин, 74, Абдон, 81

"Аморебьета" (ІІ) - "Сельта" - 2:4

Голы: Хауреги, 30, Райко Родригес, 35 - Мигель Родригес,6, Жаилсон, 49, Дувикас, 52, 75

"Кастельон" (ІІІ) - "Осасуна" -

Начало в 17:00

"Расинг Ферроль" (ІІ) - "Севилья" -

Начало в 17:00

"Унионистас де Саламанка" (ІІІ) - "Вильярреал" -

Начало в 19:00

"Картахена" (ІІ) - "Валенсия" -

Начало в 20:00

"Эйбар" (ІІ) - "Атлетик" -

Начало в 20:00

"Барбастро" (IV) - "Барселона" -

Начало в 22:00

"Малага" (ІІІ) - "Реал Сосьедад" -

Начало в 22:00

"Тенерифе" (II) - "Лас-Пальмас" -

Начало в 23:00