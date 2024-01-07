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Кубок короля. Шоу Сельты, победные мучения Севильи и Осасуны (обновляется)
В Испании определяются участники 1/8 финала Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ricardo Larreina/Europa Press
6-7 января в Испании проходят матчи 1/16 финала Кубка короля.
На этой стадии в борьбу вступают участники будущего Суперкубка - "Реал", "Барселона", "Атлетико" и "Осасуна".
Все противостояния состоят из одного матча, который играют на поле аутсайдера. Если встречаются две команды из одной лиги, то место проведения определяет жребий.
О матчах, которые состоялись в субботу, 6 января, вы можете почитать здесь.
Игровой день в Кубке короля начался с двух побед середняков Ла Лиги. "Мальорка" долго запрягала, но в середине второго тайма энный навес с левого фланга привел к голу Гонсалеса, и дальше "Бургос" сдался. "Сельта", в свою очередь, устроила шоу на болоте, в которое дождь превратил поле "Аморебьеты". Получилось эффектно и даже интригующе. В составе "Кельтов" отмечаем гол от бразильского дебютанта Жаилсона, который на неделе перешел из "Палмейраса".
В следующем слоте "Осасуна" и "Севилья" выдали похожие матчи. "Кастельон", соперник Памплоны, лидирует в 3-м дивизионе, и он очень здорово оборонялся аж до 114-й минуты, когда его защиту поставили в тупик проход и пас (внезапно!) Хесуса Аресо. Касательно "Севильи", то ей пройти одного из лидеров Сегунды помогло численное большинство - Хуанлу, которому приписывают интерес "Реала", забил победный гол без помех с пяти метров.
"Бургос" (ІІ дивизион) - "Мальорка" - 0:3
Голы: Гонсалес, 63, Ларин, 74, Абдон, 81
"Аморебьета" (ІІ) - "Сельта" - 2:4
Голы: Хауреги, 30, Райко Родригес, 35 - Мигель Родригес,6, Жаилсон, 49, Дувикас, 52, 75
"Кастельон" (ІІІ) - "Осасуна" - 0:1
Гол: Арнаис, 114
"Расинг Ферроль" (ІІ) - "Севилья" - 1:2
Голы: Мансанара, 50 - Маркао, 30, Хуанлу, 87
"Унионистас де Саламанка" (ІІІ) - "Вильярреал" -
Начало в 19:00
"Картахена" (ІІ) - "Валенсия" -
Начало в 20:00
"Эйбар" (ІІ) - "Атлетик" -
Начало в 20:00
"Барбастро" (IV) - "Барселона" -
Начало в 22:00
"Малага" (ІІІ) - "Реал Сосьедад" -
Начало в 22:00
"Тенерифе" (II) - "Лас-Пальмас" -
Начало в 23:00
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