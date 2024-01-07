Кубок короля. Валенсия и Яремчук выиграли в дополнительное время, класс Бильбао, муки Севильи (обновляется)

6-7 января в Испании проходят матчи 1/16 финала Кубка короля.

На этой стадии в борьбу вступают участники будущего Суперкубка - "Реал", "Барселона", "Атлетико" и "Осасуна".

Все противостояния состоят из одного матча, который играют на поле аутсайдера. Если встречаются две команды из одной лиги, то место проведения определяет жребий.

О матчах, которые состоялись в субботу, 6 января, вы можете почитать здесь.

Игровой день в Кубке короля начался с двух побед середняков Ла Лиги. "Мальорка" долго запрягала, но в середине второго тайма энный навес с левого фланга привел к голу Гонсалеса, и дальше "Бургос" сдался. "Сельта", в свою очередь, устроила шоу на болоте, в которое дождь превратил поле "Аморебьеты". Получилось эффектно и даже интригующе. В составе "Кельтов" отмечаем гол от бразильского дебютанта Жаилсона, который на неделе перешел из "Палмейраса".

В следующем слоте "Осасуна" и "Севилья" выдали похожие матчи. "Кастельон", соперник Памплоны, лидирует в 3-м дивизионе, и он очень здорово оборонялся аж до 114-й минуты, когда его защиту поставили в тупик проход и пас (внезапно!) Хесуса Аресо. Касательно "Севильи", то ей пройти одного из лидеров Сегунды помогло численное большинство - Хуанлу, которому приписывают интерес "Реала", забил победный гол без помех с пяти метров.

Вообще не имел проблем в Эйбаре грозный нынче "Атлетик". Команда из Бильбао издавна сильна в Кубке, а тут еще и впервые за 10 лет борется за ТОП-4 Ла Лиги. Два ассиста Нико Уильямса - и дело в шляпе.

"Валенсии", в свою очередь, пришлось играть 120 минут против аутсайдера Сегунды "Картахены". Та выстроила очень четкую защиту, и пройти ее "Лос Чес" не смогли, но выручили два дальних удара. Наш Роман Яремчук вышел на поле в перерыве, но выглядел бледно. Забить мог всего раз, но с разворота ударил по воробьям.

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El capitán del conjunto che le da la vuelta al marcador con su tanto en la segunda parte de la prórroga.



???? @FCCartagena_efs - @valenciacf I 1-2 I 106'



???? @MovistarPlus#LaCopaMola I #CopaDelRey pic.twitter.com/79iHtQbNMS — RFEF (@rfef) January 7, 2024

"Бургос" (ІІ дивизион) - "Мальорка" - 0:3

Голы: Гонсалес, 63, Ларин, 74, Абдон, 81

"Аморебьета" (ІІ) - "Сельта" - 2:4

Голы: Хауреги, 30, Райко Родригес, 35 - Мигель Родригес,6, Жаилсон, 49, Дувикас, 52, 75

"Кастельон" (ІІІ) - "Осасуна" - 0:1

Гол: Арнаис, 114

"Расинг Ферроль" (ІІ) - "Севилья" - 1:2

Голы: Мансанара, 50 - Маркао, 30, Хуанлу, 87

"Картахена" (ІІ) - "Валенсия" - 1:2

Голы: Ортуньо, 4 - Канос, 73, Гайя, 106

"Эйбар" (ІІ) - "Атлетик" - 0:3

Голы: Вильялибре, 17, 40, Муньяин, 33

"Барбастро" (IV) - "Барселона" -

Начало в 22:00

"Малага" (ІІІ) - "Реал Сосьедад" -

Начало в 22:00

"Тенерифе" (II) - "Лас-Пальмас" -

Начало в 23:00

Матч "Унионистас де Саламанка" (ІІІ) - "Вильярреал" был остановлен на 90-й минуте при счете 1:1 из-за проблем с освещением на стадионе. О дате доигровки будет сообщено позже.