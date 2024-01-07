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Яремчук не попал в основу Валенсии на матч Кубка Испании

Испания

Известен стартовый состав

Яремчук не попал в основу Валенсии на матч Кубка Испании

instagram.com/valenciacf

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В рамках 1/16 финала Кубка Испании "Валенсия" приехала в гости к представителю Ла Лиги 2 - "Картахене". К слову, эта команда является пока последней во втором дивизионе Испании.

Украинский нападающий Роман Яремчук не попал в стартовый состав. Он начнет матч на скамейке запасных.

Игра "Картахена" - "Валенсия" начнется в 20:00 по Киеву.

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Роман Яремчук Кубок Испании Валенсия
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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