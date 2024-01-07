Яремчук не попал в основу Валенсии на матч Кубка Испании

В рамках 1/16 финала Кубка Испании "Валенсия" приехала в гости к представителю Ла Лиги 2 - "Картахене". К слову, эта команда является пока последней во втором дивизионе Испании.

Украинский нападающий Роман Яремчук не попал в стартовый состав. Он начнет матч на скамейке запасных.

Игра "Картахена" - "Валенсия" начнется в 20:00 по Киеву.