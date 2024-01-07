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Кубок короля. Барбастро - Барселона 2:3. Нервы даже против любителей

Испания

Каталонцы победили, но не убедили

Кубок короля. Барбастро - Барселона 2:3. Нервы даже против любителей

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" стартовала в Кубке короля с неожиданно нервной победы над представителем 4-го дивизиона.

Любители из "Барбастро" явно перегорели и провалили первый тайм, по ходу которого ни разу не пробили в створ ворот Пеньи, а сами пропустили - это Рафинья прострелом нашел Фермина.

В начале второго тайма "Барса" повторила фокус, только теперь Рафинья забивал, а ассистировал юный Форт.

При этом удавалась ли каталонцам игра? Скорее нет, чем да. Моментов, ударов сильно не хватало. Мяч ходил медленно, и не только из-за плохого газона. Ферран на острие потерялся напрочь.

Эта конструкция еще больше пошатнулась на 60-й минуте, когда Адрия де Меса отыграл один гол после углового. Мало кто знает, но этот 32-летний нападающий совсем юношей бегал за Ла Масию в одном классе с Тельо, Бартрой, Куэнкой, Алькарасом.

Гол де Месы вдохновил "Барбастро", и в концовке матча любители имели удобные голевые шансы. "Барса" в это время "дрожала", и Хави выпустил на поле всю основу, которой через 4 дня играть полуфинал Суперкубка в Саудовской Аравии. Думаете, помогло? Нет! Левандовский заработал и реализовал пенальти, но вскоре 11-метровый на свои ворота привез Фермин, так что мучиться опять пришлось до самой последней секунды. Неидеальный перфоманс - это если говорить мягко.

1/16 финала Кубка короля. Барбастро. "Мунисипаль де Депортес"

"Барбастро" (IV дивизион) - "Барселона" - 2:3

Голы: де Меса, 60, Прат, 90+3 (с пенальти) - Фермин Лопес, 18, Рафинья, 51, Левандовский, 88 (с пенальти)

"Барселона": Пенья - Кунде, Араухо, Кристенсен (Иньиго Мартинес, 64, Роберто, 75), Форт - Фермин Лопес, Ромеу (Гюндоган, 72), де Йонг - Рафинья (Витор Роке, 64), Ферран Торрес, Феликс (Левандовский, 72)

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
08.01.2024 в 00:35
Отличная и искрометная игра Барселоны. Видно, что твердая рука Хави ведёт клуб в светлое будущее. Великий Хави исповедует не менее великий олимпийский принцип: главное не победа, а участие. Искупаем же мудрого тренера в овациях!
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Комментарии 17
oda1979 (Запорожье)
08.01.2024 в 00:35
Отличная и искрометная игра Барселоны. Видно, что твердая рука Хави ведёт клуб в светлое будущее. Великий Хави исповедует не менее великий олимпийский принцип: главное не победа, а участие. Искупаем же мудрого тренера в овациях!
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0
2
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Бapceлиниyс
08.01.2024 в 00:23
И вот нах.уя спрашивается надо было Мартинеса выпускать, Чави, му@ак ты тупорылый? У Иньиго наверное снова рецидив травмы. И это перед Суперкубком. Пздц блъ, нет слов.
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Бapceлиниyс
08.01.2024 в 00:14
Ну, шо сказать... а Роке то брёвнышко оказывается. Третий голевой момент у него и снова ПШИК. Бразилец ещё называется, не мог вратаря обмотать и спокойно в ворота закатить, пздц блъ.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.01.2024 в 00:20
Левандовски не лучше. Мне кажется, что Эндрик, который должен перейти в Реал талантлевее Роке.
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Бapceлиниyс
08.01.2024 в 00:34
Не знаю, я этого Эндрика в деле не видел, судить не могу. Но по Роке уже, кое-какие соображения имеются. Он прямолинеен и как для центранапа он мелковат. А может ещё и немного туповат. Я ожидал нечто другое. Я ждал второго Суареса. Ну да ладно, будем дальше посмотреть.
 
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Spokoyno (Київ)
08.01.2024 в 00:45
Ой не хороніть... Парубок прийшов, міркує да мене сама Барселона купила, я зараз покажу а поки на це важко дивитися... Може візьметься за розум та почне демонструвати щось краще
 
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Бapceлиниyс
08.01.2024 в 00:58
Посмотрим. Виньке вон два года понадобилось, шоб заматереть.
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.01.2024 в 00:22
Прямо сейчас смотрю послематчевую конференцию Хави - стыдно слушать.((
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Бapceлиниyс
08.01.2024 в 00:36
Представляю, шо он там чешет. Поле, трава, судьи и т.д и т.п.
 
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Spokoyno (Київ)
08.01.2024 в 00:41
А що йому казати, коли його нападники ні з кута штрафного у ворота не можуть влучити, ні голкіпера обвести... Хаві то хоч далі пройшов, а от Арсенал мав купу моментів і програв... ну і що міг Артети щось розумного сказати.
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.01.2024 в 01:00
У него словесный понос. Всё нормально господа
 
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Spokoyno (Київ)
08.01.2024 в 00:08
Ферран залишається гальмом. А так вийшли пару ЛЕДЬ забили, стали філонити і почались нерви! Рафінія за оцінками кращий, утім по порожніх воротах не влучив. Вітор поки ні про що. Головне, що пройшли. PS У команди IV дивізіону освітлення на стадіоні Є, а у нас у вищий лізі деякі клуби... чи скоріш їх боси вважають, що то зайве
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.01.2024 в 00:12
Главное, чтобы у них в домах было светло и тепло, а вы потерпите.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.01.2024 в 00:14
Да и стадионом это не назовешь. Какое то поле в заброшенном городском парке, вымерающего городка.
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Spokoyno (Київ)
08.01.2024 в 00:33
Привіт пропажа Алекс, це про який стадіон... Бо у нас такий стадіон, а тим більше таки заповнені трибуни навіть довоєнний / доковідний период важко було знайти. Київ, Донецьк, Дніпро та Харків та мабуть ВСЕ!
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.01.2024 в 00:58
Я про этот, где сейчас игра проходила. Это кошмар. Около школ и в парках неухоженные стадионы в разы лучше .
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.01.2024 в 23:57
Хави - ты наш герой!!! Ты так долго шел к этому моменту и теперь все твои старания оправдали себя. Мы очень гордимся тобой и поздравляем тебя с этой тяжелейшей и важнейшей победой! Желаем тебе покорения новых вершин!
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