Кубок короля. Барбастро - Барселона 2:3. Нервы даже против любителей

"Барселона" стартовала в Кубке короля с неожиданно нервной победы над представителем 4-го дивизиона.

Любители из "Барбастро" явно перегорели и провалили первый тайм, по ходу которого ни разу не пробили в створ ворот Пеньи, а сами пропустили - это Рафинья прострелом нашел Фермина.

В начале второго тайма "Барса" повторила фокус, только теперь Рафинья забивал, а ассистировал юный Форт.

При этом удавалась ли каталонцам игра? Скорее нет, чем да. Моментов, ударов сильно не хватало. Мяч ходил медленно, и не только из-за плохого газона. Ферран на острие потерялся напрочь.

Эта конструкция еще больше пошатнулась на 60-й минуте, когда Адрия де Меса отыграл один гол после углового. Мало кто знает, но этот 32-летний нападающий совсем юношей бегал за Ла Масию в одном классе с Тельо, Бартрой, Куэнкой, Алькарасом.

3 - Fermín López has scored three goals in 19 appearances for Barcelona, becoming the first player to score for the club in three different competitions this season: LaLiga, Champions League and Copa del Rey. Confidence. pic.twitter.com/xgxYzj86XT — OptaJose (@OptaJose) January 7, 2024

Гол де Месы вдохновил "Барбастро", и в концовке матча любители имели удобные голевые шансы. "Барса" в это время "дрожала", и Хави выпустил на поле всю основу, которой через 4 дня играть полуфинал Суперкубка в Саудовской Аравии. Думаете, помогло? Нет! Левандовский заработал и реализовал пенальти, но вскоре 11-метровый на свои ворота привез Фермин, так что мучиться опять пришлось до самой последней секунды. Неидеальный перфоманс - это если говорить мягко.

1/16 финала Кубка короля. Барбастро. "Мунисипаль де Депортес"

"Барбастро" (IV дивизион) - "Барселона" - 2:3

Голы: де Меса, 60, Прат, 90+3 (с пенальти) - Фермин Лопес, 18, Рафинья, 51, Левандовский, 88 (с пенальти)

"Барселона": Пенья - Кунде, Араухо, Кристенсен (Иньиго Мартинес, 64, Роберто, 75), Форт - Фермин Лопес, Ромеу (Гюндоган, 72), де Йонг - Рафинья (Витор Роке, 64), Ферран Торрес, Феликс (Левандовский, 72)