Барселона установила новый клубный антирекорд

Вчера проходил матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встречались "Барбастро" и "Барселона". Команды играли на стадионе "Муниципал де Барбастро" в Барбастро, Испания. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых.

Таким образом, каталонский клуб уже на протяжении 20 матчей не может выиграть с разницей больше чем в один мяч. Такое происходит впервые в истории "Барселоны". Последняя победа с разницей более чем в один мяч была одержана 19 сентября в игре с "Антверпеном" (5:0) в Лиге чемпионов.

Сейчас в 1/8 финала Кубка Испании прошли мадридский "Атлетико", "Хетафе", "Жирона", "Райо Вальекано", "Реал" Мадрид, "Мальорка", "Сельта", "Севилья", "Осасуна", "Атлетик" и "Валенсия".