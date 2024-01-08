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Барселона установила новый клубный антирекорд
Каталонцы на протяжении 20 матчей не могут выиграть с разницей больше чем в один мяч
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado
Вчера проходил матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встречались "Барбастро" и "Барселона". Команды играли на стадионе "Муниципал де Барбастро" в Барбастро, Испания. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых.
Таким образом, каталонский клуб уже на протяжении 20 матчей не может выиграть с разницей больше чем в один мяч. Такое происходит впервые в истории "Барселоны". Последняя победа с разницей более чем в один мяч была одержана 19 сентября в игре с "Антверпеном" (5:0) в Лиге чемпионов.
Сейчас в 1/8 финала Кубка Испании прошли мадридский "Атлетико", "Хетафе", "Жирона", "Райо Вальекано", "Реал" Мадрид, "Мальорка", "Сельта", "Севилья", "Осасуна", "Атлетик" и "Валенсия".
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