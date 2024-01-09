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Барселоне предложили подписать Лингарда

Испания

31-летнего экс-хавбека МЮ предложили подписать каталонскому клубу

Барселоне предложили подписать Лингарда

Фото: twitter.com/JesseLingard

Новина українською

Услуги Джесси Лингарда были предложены "Барселоне".

Как утверждает Diario Sport, 31-летнего экс-хавбека "Манчестер Юнайтед" предложили подписать каталонскому клубу на правах свободного агента. Англичанин считает, что "Барселона" прекрасно подходит для возвращения на прежний уровень.

Последним клубом полузащитника был "Ноттингем Форест", который он покинул по окончании прошлого сезона. Сейчас Джесси поддерживает форму в Дубае.

Ранее сообщалось, что Лингарда предложили "Лиллю" и еще двум клубам Лиги 1.

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Барселона Джесси Лингард
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Источник:
sport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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