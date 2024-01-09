Витор Роке отказал Ман Сити и МЮ, чтобы перейти в Барселону

"Манчестер Сити" пытался подписать Витора Роке.

Как передает Diario Sport со ссылкой на журналиста Хави Торреса, "горожане" сделали Роке гораздо более выгодное предложение, чем "Барселона". Однако 18-летний форвард отказал "Манчестер Сити" и сделал выбор в пользу каталонского клуба.

Также отмечается, что интерес к Роке проявляли и другие клубы АПЛ, включая "Манчестер Юнайтед", но Витор отклонил все предложения из Англии.

Витор Роке, который перешел в "Барселону" из "Атлетико Паранаэнсе", дебютировал за "блауграну" 4 января, выйдя на замену на 78-й минуте матча Ла Лиги с "Лас-Пальмасом" (2:1).