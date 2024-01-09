  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Витор Роке отказал Ман Сити и МЮ, чтобы перейти в Барселону
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Витор Роке отказал Ман Сити и МЮ, чтобы перейти в Барселону

Испания

Горожане предлагали форварду намного больше

Витор Роке отказал Ман Сити и МЮ, чтобы перейти в Барселону

Barcelona

Новина українською

"Манчестер Сити" пытался подписать Витора Роке.

Как передает Diario Sport со ссылкой на журналиста Хави Торреса, "горожане" сделали Роке гораздо более выгодное предложение, чем "Барселона". Однако 18-летний форвард отказал "Манчестер Сити" и сделал выбор в пользу каталонского клуба.

Также отмечается, что интерес к Роке проявляли и другие клубы АПЛ, включая "Манчестер Юнайтед", но Витор отклонил все предложения из Англии.

Витор Роке, который перешел в "Барселону" из "Атлетико Паранаэнсе", дебютировал за "блауграну" 4 января, выйдя на замену на 78-й минуте матча Ла Лиги с "Лас-Пальмасом" (2:1).

По теме
yellow-arrow
Барселоне предложили подписать Лингарда
yellow-arrow
В полуфинальном матче Суперкубка Испании Реала с Атлетико будет играть Кепа, - СМИ
yellow-arrow
Лунин на тренировке встретился с легендой Реала. ФОТО
Барселона Витор Роке
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
09.01.2024 в 13:40
Ну що ж тепер чекаємо, коли Роке облишить пишатися, що грає за славний клубу, та почне своєю грою примножувати славу Барселони. Поки Витор не вразив... Та декілька гольових моментів про...в. Поки в блаугранос з нападниками деякі проблеми... тому гольову активність потрібно демонструвати починаючи з найближчих матчів!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
09.01.2024 в 13:40
Ну що ж тепер чекаємо, коли Роке облишить пишатися, що грає за славний клубу, та почне своєю грою примножувати славу Барселони. Поки Витор не вразив... Та декілька гольових моментів про...в. Поки в блаугранос з нападниками деякі проблеми... тому гольову активність потрібно демонструвати починаючи з найближчих матчів!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости