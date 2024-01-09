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Витор Роке отказал Ман Сити и МЮ, чтобы перейти в Барселону
Горожане предлагали форварду намного больше
Barcelona
"Манчестер Сити" пытался подписать Витора Роке.
Как передает Diario Sport со ссылкой на журналиста Хави Торреса, "горожане" сделали Роке гораздо более выгодное предложение, чем "Барселона". Однако 18-летний форвард отказал "Манчестер Сити" и сделал выбор в пользу каталонского клуба.
Также отмечается, что интерес к Роке проявляли и другие клубы АПЛ, включая "Манчестер Юнайтед", но Витор отклонил все предложения из Англии.
Витор Роке, который перешел в "Барселону" из "Атлетико Паранаэнсе", дебютировал за "блауграну" 4 января, выйдя на замену на 78-й минуте матча Ла Лиги с "Лас-Пальмасом" (2:1).
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