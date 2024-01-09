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Реал убеждает Альфонсо Дэвиса не продлевать контракт с Баварией
Мадридцы готовы подписать защитника летом
Фото: fcbayern.com
"Реал" готов подписать Альфонсо Дэвиса летом.
По информации Sky Sport Germany, скаут мадридского клуба Хуни Калафат убеждает Дэвиса не продлевать контракт с "Баварией", который истекает в 2025 году. Руководство "Реала" поддерживает контакт с защитником последние несколько месяцев и готово сделать официальное предложение этим летом.
Отмечается, что переговоры Дэвиса с "Баварией" о новом контракте усложняют запросы футболиста по зарплате - сообщалось, что канадец требует от 10 до 13 млн евро в год. Дэвис сомневается насчет своего будущего, несмотря на то, что комфортно чувствует себя в Мюнхене.
В текущем сезоне Дэвис отметился 3 ассистами в 14 матчах Бундеслиги.
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