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Реал убеждает Альфонсо Дэвиса не продлевать контракт с Баварией

Испания

Мадридцы готовы подписать защитника летом

Реал убеждает Альфонсо Дэвиса не продлевать контракт с Баварией

Фото: fcbayern.com

Новина українською

"Реал" готов подписать Альфонсо Дэвиса летом.

По информации Sky Sport Germany, скаут мадридского клуба Хуни Калафат убеждает Дэвиса не продлевать контракт с "Баварией", который истекает в 2025 году. Руководство "Реала" поддерживает контакт с защитником последние несколько месяцев и готово сделать официальное предложение этим летом.

Отмечается, что переговоры Дэвиса с "Баварией" о новом контракте усложняют запросы футболиста по зарплате - сообщалось, что канадец требует от 10 до 13 млн евро в год. Дэвис сомневается насчет своего будущего, несмотря на то, что комфортно чувствует себя в Мюнхене.

В текущем сезоне Дэвис отметился 3 ассистами в 14 матчах Бундеслиги.

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Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Альфонсо Дэвис
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Источник:
sport.sky
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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