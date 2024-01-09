Реал убеждает Альфонсо Дэвиса не продлевать контракт с Баварией

"Реал" готов подписать Альфонсо Дэвиса летом.

По информации Sky Sport Germany, скаут мадридского клуба Хуни Калафат убеждает Дэвиса не продлевать контракт с "Баварией", который истекает в 2025 году. Руководство "Реала" поддерживает контакт с защитником последние несколько месяцев и готово сделать официальное предложение этим летом.

Отмечается, что переговоры Дэвиса с "Баварией" о новом контракте усложняют запросы футболиста по зарплате - сообщалось, что канадец требует от 10 до 13 млн евро в год. Дэвис сомневается насчет своего будущего, несмотря на то, что комфортно чувствует себя в Мюнхене.

В текущем сезоне Дэвис отметился 3 ассистами в 14 матчах Бундеслиги.