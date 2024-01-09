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Бывший игрок Барселоны перешел в Хетафе
Договор действует до конца этого сезона
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший полузащитник "Барселоны" Илайш Мориба перешел в испанский "Хетафе". Об этом сообщается на официальном сайте.
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Клуб договорился с "РБ Лейпцигом" об аренде игрока до конца этого сезона. Главный тренер "Хетафе" Хосе Бордалас лично хотел видеть в составе команды гвинейского футболиста.
20-летний Илайш Мориба не сыграл ни одного матча в этом сезоне Бундеслиги.
???? ???????????????????????????? | Ilaix Moriba, nuevo jugador del Getafe C.F.— Getafe C.F. (@GetafeCF) January 8, 2024
¡Bienvenido a tu nueva casa! ????????#VamosGeta | #IlaixAzulón
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