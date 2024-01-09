Бывший игрок Барселоны перешел в Хетафе

Бывший полузащитник "Барселоны" Илайш Мориба перешел в испанский "Хетафе". Об этом сообщается на официальном сайте.

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Клуб договорился с "РБ Лейпцигом" об аренде игрока до конца этого сезона. Главный тренер "Хетафе" Хосе Бордалас лично хотел видеть в составе команды гвинейского футболиста.

20-летний Илайш Мориба не сыграл ни одного матча в этом сезоне Бундеслиги.