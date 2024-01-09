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Бывший игрок Барселоны перешел в Хетафе

Испания
Обновлено

Договор действует до конца этого сезона

Бывший игрок Барселоны перешел в Хетафе

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Бывший полузащитник "Барселоны" Илайш Мориба перешел в испанский "Хетафе". Об этом сообщается на официальном сайте.

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Клуб договорился с "РБ Лейпцигом" об аренде игрока до конца этого сезона. Главный тренер "Хетафе" Хосе Бордалас лично хотел видеть в составе команды гвинейского футболиста.

20-летний Илайш Мориба не сыграл ни одного матча в этом сезоне Бундеслиги.

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Хетафе Илайш Мориба
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Источник:
getafe cf
Опубликовал: Екатерина Власова
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