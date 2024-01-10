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Реал Мадрид - Атлетико: где и когда смотреть онлайн матч Суперкубка Испании
Где покажут в прямом эфире матч Реал Мадрид – Атлетико, Суперкубок Испании, 10 января 2024
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Мадридское противостояние между “Реалом” и “Атлетико” приобрело особую остроту, и даже в далекой Саудовской Аравии, в полуфинальном матче малозначительного Суперкубка Испании, команды будут предельно намерены продемонстрировать себя.
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Смотрите первый полуфинал Суперкубка Испании-2024 "Реал" Мадрид – "Атлетико" в среду, 10 января на OTT-платформе Setanta Sports.
Начало матча "Реал" Мадрид – "Атлетико" в 21:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
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