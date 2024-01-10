Реал Мадрид - Атлетико: где и когда смотреть онлайн матч Суперкубка Испании

Мадридское противостояние между “Реалом” и “Атлетико” приобрело особую остроту, и даже в далекой Саудовской Аравии, в полуфинальном матче малозначительного Суперкубка Испании, команды будут предельно намерены продемонстрировать себя.

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Смотрите первый полуфинал Суперкубка Испании-2024 "Реал" Мадрид – "Атлетико" в среду, 10 января на OTT-платформе Setanta Sports.

Начало матча "Реал" Мадрид – "Атлетико" в 21:00.