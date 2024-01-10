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Барселона хочет подписать греческого форварда, который забил 22 гола в этом сезоне

Испания

Клуб интересуется Вангелисом Павлидисом

Барселона хочет подписать греческого форварда, который забил 22 гола в этом сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adria Puig/Anadolu

Новина українською

В последнее время растет количество спекуляций относительно будущего Роберта Левандовски в "Барселоне". Появилось предположение, что он может покинуть клуб в конце сезона.

Испанский клуб будет искать замену. По информации источника "Барса" заинтересована в подписании греческого форварда Вангелиса Павлидиса, который в этом сезоне забил 22 гола.

25-летний футболист нравится "Барселоне", но им придется конкурировать с "Челси", "Фулхэмом" и "Миланом".
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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