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В финале ждем Лунина? Кепа - худший игрок Реала в матче с Атлетико
"Реал" перестрелял "Атлетико" в сумасшедшем полуфинале
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" в драматичном дерби обыграл "Атлетико" (5:3) и вышел в финал розыгрыша Суперкубка Испании. Основное время завершилось вничью со счетом 3:3. В экстратаймах лучше себя показал королевский клуб, забив дважды.
В этом поединке ворота "сливочных" защищал Кепа Аррисабалага, украинец Андрей Лунин остался на скамейке запасных.
После окончания поединка портал SofaScore выставил оценку участникам игры. Действия Кепы были оценены в 6.4 балла - это самый низкий показатель среди футболистов "Реала".
Лучшим игроком поединка стал защитник "Реала" Дани Карвахаль, который получил оценку 9.6.
В финале Суперкубка Испании "Реал" сыграет против победителя встречи "Барселона" – "Осасуна".
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