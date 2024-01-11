В финале ждем Лунина? Кепа - худший игрок Реала в матче с Атлетико

"Реал" в драматичном дерби обыграл "Атлетико" (5:3) и вышел в финал розыгрыша Суперкубка Испании. Основное время завершилось вничью со счетом 3:3. В экстратаймах лучше себя показал королевский клуб, забив дважды.

В этом поединке ворота "сливочных" защищал Кепа Аррисабалага, украинец Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

После окончания поединка портал SofaScore выставил оценку участникам игры. Действия Кепы были оценены в 6.4 балла - это самый низкий показатель среди футболистов "Реала".

Лучшим игроком поединка стал защитник "Реала" Дани Карвахаль, который получил оценку 9.6.

В финале Суперкубка Испании "Реал" сыграет против победителя встречи "Барселона" – "Осасуна".