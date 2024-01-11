Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории Атлетико

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн высказался о том, что стал рекордсменом по голам за "матрасников".

Вчера, 10 января, состоялся полуфинал Суперкубка Испании между "Реалом" и "Атлетико" (5:3). Гризманн в матче отметился голом и побил рекорд Луиса Арагонеса, став лучшим бомбардиром команды со 174 мячами.

"Для меня это что-то невероятное - источник гордости", - приводит слова Гризманна Marca.

Напомним, Гризманн перешел в "Атлетико" из "Реала Сосьедад" в 2014 году и выступал за мадридцев в течение пяти лет. После этого француз на два сезона перебрался в "Барселону". В 2021 году форвард вернулся в мадридскую команду.

В текущем сезоне Гризманн провел за "Атлетико" 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 3 результативными передачами.