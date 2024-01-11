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Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории Атлетико
В текущем сезоне Антуан отметился 17 голами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн высказался о том, что стал рекордсменом по голам за "матрасников".
Вчера, 10 января, состоялся полуфинал Суперкубка Испании между "Реалом" и "Атлетико" (5:3). Гризманн в матче отметился голом и побил рекорд Луиса Арагонеса, став лучшим бомбардиром команды со 174 мячами.
"Для меня это что-то невероятное - источник гордости", - приводит слова Гризманна Marca.
Напомним, Гризманн перешел в "Атлетико" из "Реала Сосьедад" в 2014 году и выступал за мадридцев в течение пяти лет. После этого француз на два сезона перебрался в "Барселону". В 2021 году форвард вернулся в мадридскую команду.
В текущем сезоне Гризманн провел за "Атлетико" 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 3 результативными передачами.
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