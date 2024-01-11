Мбаппе хочет получать 75 млн евро чистыми в Реале - The Telegraph

Килиан Мбаппе хочет стать самым высокооплачиваемым игроком "Реала". По данным The Telegraph, форвард рассчитывает получать 75 млн евро в год после вычета налогов.

Также француза будут ждать значительные выплаты за подписание контракта - в частности потому, что ему придется отказаться от десятков миллионов евро в случае ухода из "ПСЖ" в качестве свободного агента.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ранее журналист OK Diario Эдуардо Инда заявил, что "Реал" может продать Винисиуса Жуниора в случае оформления перехода Мбаппе.