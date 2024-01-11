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Мбаппе хочет получать 75 млн евро чистыми в Реале - The Telegraph
Килиан хочет стать самым высокооплачиваемым игроком Мадрида
Килиан Мбаппе хочет стать самым высокооплачиваемым игроком "Реала". По данным The Telegraph, форвард рассчитывает получать 75 млн евро в год после вычета налогов.
Также француза будут ждать значительные выплаты за подписание контракта - в частности потому, что ему придется отказаться от десятков миллионов евро в случае ухода из "ПСЖ" в качестве свободного агента.
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Ранее журналист OK Diario Эдуардо Инда заявил, что "Реал" может продать Винисиуса Жуниора в случае оформления перехода Мбаппе.
Читайте также Экс-игрок Арсенала предостерег Мбаппе от перехода в Реал
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Источник:telegraph
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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11.01.2024 в 09:18
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