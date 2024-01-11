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Мбаппе хочет получать 75 млн евро чистыми в Реале - The Telegraph

Испания
Обновлено

Килиан хочет стать самым высокооплачиваемым игроком Мадрида

Мбаппе хочет получать 75 млн евро чистыми в Реале - The Telegraph

twitter

Новина українською

Килиан Мбаппе хочет стать самым высокооплачиваемым игроком "Реала". По данным The Telegraph, форвард рассчитывает получать 75 млн евро в год после вычета налогов.

Также француза будут ждать значительные выплаты за подписание контракта - в частности потому, что ему придется отказаться от десятков миллионов евро в случае ухода из "ПСЖ" в качестве свободного агента.

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Ранее журналист OK Diario Эдуардо Инда заявил, что "Реал" может продать Винисиуса Жуниора в случае оформления перехода Мбаппе.

Читайте также Экс-игрок Арсенала предостерег Мбаппе от перехода в Реал
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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
telegraph
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Бapceлиниyс
11.01.2024 в 09:18
А пидрид предлагает всего лишь 30 млн евро. И пошёл жадный Мбапа в АПЛ...
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Комментарии 1
avatar
Бapceлиниyс
11.01.2024 в 09:18
А пидрид предлагает всего лишь 30 млн евро. И пошёл жадный Мбапа в АПЛ...
Ответить
0
0

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