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Анчелотти: Матч получился зрелищным. Атлетико, как и мы, сыграл очень хорошо

Испания

Карло отметил зрелищность матча против Атлетико

Анчелотти: Матч получился зрелищным. Атлетико, как и мы, сыграл очень хорошо

Карло Анчелотті

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Карло Анчелотти отметил зрелищность матча против "Атлетико" (5:3) в полуфинале Суперкубка Испании.

"Игра была открытой, нам было трудно прессинговать соперника на его половине. "Атлетико", как и мы, сыграл очень хорошо. Матч получился зрелищным, и мы победили потому, что во втором тайме у нас было больше сил. Однако "Атлетико" заставил нас поработать.

Мы пытались прессинговать на их половине, но они здорово выходили из-под прессинга и забили два гола. В атаке мы действовали очень эффективно.

Ключевым оказался вклад тех, кто вышел на замену. Мы сняли с игры Винисиуса, Родриго, Вальверде, а те, кто появился на поле, очень нам помогли.

Усталость страшная, обе команды очень сильные и отдали все силы. Этот турнир очень важен, и нужно учитывать, что в понедельник был перелет, который занял шесть часов. Изнурительного было много", - сказал в эфире Movistar главный тренер "Реала".

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Источник:
marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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