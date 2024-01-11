"Он сыграл нормально". Анчелотти встал на защиту Кепы после игры с Атлетико

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поделился своим мнением касательно игры Кепы Аррисабалаги в полуфинальном матче Суперкубка Испании против "Атлетико" (5:3 после дополнительного времени).

"Кепа? Он сыграл нормально. Он ничего не смог сделать в первых двух пропущенных голах. Я выберу, кто сыграет в финале - Лунин или Кепа.

Три пропущенных мяча? Мы должны исправить некоторые вещи и оценить, что делать. Гол Гризманна был невероятным", - цитирует наставника "сливочных" Madrid Xtra.