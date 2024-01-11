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"Он сыграл нормально". Анчелотти встал на защиту Кепы после игры с Атлетико

Испания

Голкипер пропустил несколько необязательных голов

"Он сыграл нормально". Анчелотти встал на защиту Кепы после игры с Атлетико

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поделился своим мнением касательно игры Кепы Аррисабалаги в полуфинальном матче Суперкубка Испании против "Атлетико" (5:3 после дополнительного времени).

"Кепа? Он сыграл нормально. Он ничего не смог сделать в первых двух пропущенных голах. Я выберу, кто сыграет в финале - Лунин или Кепа.

Три пропущенных мяча? Мы должны исправить некоторые вещи и оценить, что делать. Гол Гризманна был невероятным", - цитирует наставника "сливочных" Madrid Xtra.

Добавим, что портал SofaScore признал Кепу худшим игроком "Реала" в поединке с "Атлетико".

В финале Суперкубка Испании мадридцы сыграют против победителя пары "Барселона" – "Осасуна".

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Карло Анчелотти Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Кепа Аррисабалага
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Источник:
Madrid Xtra
Опубликовал: Алина Ерофеева
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