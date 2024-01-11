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Анчелотти сравнялся с Зиданом по количеству матчей во главе Реала

Испания

Оба специалиста провели по 263 игры

Анчелотти сравнялся с Зиданом по количеству матчей во главе Реала

gianlucadimarzio

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сравнялся с экс-наставником "сливочных" Зинедином Зиданом по количеству матчей во главе мадридского клуба. Оба специалиста провели по 263 игры.

Абсолютный рекордсмен по количеству игр у руля "Реала" - Мигель Муньос (605 матчей). Карло Анчелотти возглавил мадридский клуб во второй раз в своей карьере в 2021 году. Ранее итальянский специалист работал со сливочными в период с 2013 по 2015 год.

Под его руководством "сливочные" становились чемпионом Испании, дважды выигрывали Кубок страны, а также Лигу чемпионов. Кроме того, с Карло Анчелотти "Реал" дважды выигрывал Клубный чемпионат мира по футболу. Зидан возглавлял мадридский "Реал" с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год.

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Карло Анчелотти Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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