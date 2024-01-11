Мадридский Реал изучает возможность трансфера Холанда

"Реал" изучает возможность подписать бомбардира "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

Несколько дней назад СМИ сообщали, что Мбаппе может изменить свое решение и остаться в "Пари Сен-Жермен". Поэтому "Реал" начал рассматривать другие варианты трансфера, среди них оказался Холанд.

"Реал" будет вынужден выплатить "Манчестер Сити" значительную сумму за Эрлинга. Клуб, вероятно, будет готов это сделать, если Мбаппе останется в Париже.