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Мадридский Реал изучает возможность трансфера Холанда

Испания

Испанский клуб будет пытаться подписать Холанда, если не получится с Мбаппе

Мадридский Реал изучает возможность трансфера Холанда

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" изучает возможность подписать бомбардира "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

Несколько дней назад СМИ сообщали, что Мбаппе может изменить свое решение и остаться в "Пари Сен-Жермен". Поэтому "Реал" начал рассматривать другие варианты трансфера, среди них оказался Холанд.

"Реал" будет вынужден выплатить "Манчестер Сити" значительную сумму за Эрлинга. Клуб, вероятно, будет готов это сделать, если Мбаппе останется в Париже.

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Реал (Мадрид) Эрлинг Холанд
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Источник:
one football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Бapceлиниyс
11.01.2024 в 17:54
Мбапа послал нах пидрид.
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Комментарии 2
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Бapceлиниyс
11.01.2024 в 17:54
Мбапа послал нах пидрид.
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0
0
avatar
Бapceлиниyс
11.01.2024 в 17:50
Изучайте, шлемазлы, изучайте, шо ж вам ещё остаётся делать. Это так Перес понты наводит перед акционерами, спонсорами и болельщиками. Мы изучаем...
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