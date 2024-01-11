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Мадридский Реал изучает возможность трансфера Холанда
Испанский клуб будет пытаться подписать Холанда, если не получится с Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" изучает возможность подписать бомбардира "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.
Несколько дней назад СМИ сообщали, что Мбаппе может изменить свое решение и остаться в "Пари Сен-Жермен". Поэтому "Реал" начал рассматривать другие варианты трансфера, среди них оказался Холанд.
"Реал" будет вынужден выплатить "Манчестер Сити" значительную сумму за Эрлинга. Клуб, вероятно, будет готов это сделать, если Мбаппе останется в Париже.
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Источник:one football
Опубликовал: Екатерина Власова
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11.01.2024 в 17:54
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