Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал Мадрид изменил свои трансферные цели. Теперь клуб хочет подписать Виктора Осимхена
Испанцы будут пытаться подписать Осимхена
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" изменил свои трансферные цели, теперь они будут пытаться подписать лучшего африканского игрока Виктора Осимхена.
По информации Football Transfers, испанцы считают нападающего "Наполи" лучшим выбором для клуба. Осимхен является игроком близким по стилю игры к Кариму Бензема, который неожиданно перешел из "Реала" в Саудовскую Аравию.
В этом сезоне в Серии А Виктор Осимхен сыграл 13 матчей, забил 7 голов и отдал 2 ассиста.
Читайте такжеЭкс-игрок Арсенала предостерег Мбаппе от перехода в Реал
Популярное сейчас
- Симеоне высказался о драматическом поражении Атлетико в дерби с Реалом
- Пять футболистов покинули состав одного из участников Второй лиги
- Ключевой игрок Зари перейдет в Колос - на него претендовали несколько клубов УПЛ
- Украинцы узнали своих соперников. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО