Реал Мадрид изменил свои трансферные цели. Теперь клуб хочет подписать Виктора Осимхена

Мадридский "Реал" изменил свои трансферные цели, теперь они будут пытаться подписать лучшего африканского игрока Виктора Осимхена.

По информации Football Transfers, испанцы считают нападающего "Наполи" лучшим выбором для клуба. Осимхен является игроком близким по стилю игры к Кариму Бензема, который неожиданно перешел из "Реала" в Саудовскую Аравию.

В этом сезоне в Серии А Виктор Осимхен сыграл 13 матчей, забил 7 голов и отдал 2 ассиста.

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