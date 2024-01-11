Рафинья получил повреждение в матче против Осасуны

Сегодня 11 января, "Барселона" играєт против "Осасуны" в рамках полуфинала Суперкубка Испании.

В первом тайме на 42' минуте Рафинья был вынужден покинуть поле из-за травмы. Вероятно, это повреждение подколенного сухожилия. Его заменили на Ламина Ямала.

Рафинья вышел в стартовом составе вместе с Левандовским и Торресом в нападении по схеме 4-3-3.