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Вингер Барселоны получил повреждение в матче против Осасуны

Испания
Обновлено

Футболист получил травму в первом тайме

Вингер Барселоны получил повреждение в матче против Осасуны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня 11 января, "Барселона" играет против "Осасуны" в рамках полуфинала Суперкубка Испании.

В первом тайме на 42' минуте Рафинья был вынужден покинуть поле из-за травмы. Вероятно, это повреждение подколенного сухожилия. Его заменили на Ламина Ямала.

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Рафинья вышел в стартовом составе вместе с Левандовским и Торресом в нападении по схеме 4-3-3.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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