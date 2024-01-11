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Вингер Барселоны получил повреждение в матче против Осасуны
Футболист получил травму в первом тайме
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня 11 января, "Барселона" играет против "Осасуны" в рамках полуфинала Суперкубка Испании.
В первом тайме на 42' минуте Рафинья был вынужден покинуть поле из-за травмы. Вероятно, это повреждение подколенного сухожилия. Его заменили на Ламина Ямала.
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Рафинья вышел в стартовом составе вместе с Левандовским и Торресом в нападении по схеме 4-3-3.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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