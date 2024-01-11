Суперкубок Испании. Барселона - Осасуна 2:0. Дорога к Эль Класико открыта

Если вчера в первом полуфинале Суперкубка было шоу, то сегодня все прошло максимально буднично. Никакого праздника.

"Осасуну" глобально хватило минут на 15-20. Лишь на этом отрезке она на равных билась с "Барсой", отвечала на удар Кристенсена моментом Аресо.

Дальше каталонцы несмотря на весь свой кризис забрали мяч и начали монотонно пробиваться сквозь оборонные ряды красных. Это шло тяжело, ведь много травмированных, и вдобавок Рафинья получил повреждение уже по ходу матча. Тем не менее, если бы Левандовский был моложе, то закрыл бы игру еще к перерыву - два шанса он имел отменных, но запорол.

Памплона еще раз огрызнулась перед перерывом моментом Будимира, которого вовремя накрыл Пенья, но это была ее последняя вылазка.

5 - @FCBarcelona???????? have not lost in 26 of the 31 games in which @lewy_official ???????? scored in all competitions (83.9% - W24 D2), with the last defeat involving a goal by the Polish striker on December 10 in 2023 against Girona in LaLiga. Finalist? pic.twitter.com/n2j3RHcF1G — OptaJose (@OptaJose) January 11, 2024

Уже во втором тайме "Барса" дожала соперника на классе, прежде всего, ветеранов - это Гюндоган вертикальной передачей нашел Роберта, и поляк наконец-то забил.

Впоследствии Левандовский мог оформить дубль, но под мяч бросился Аресо. Также запомнился проход с ударом от Феликса - отбил Эррера.

"Осасуна", в свою очередь, атаковала фрагментарно, что и неудивительно - у Памплоны ноль гостевых побед в пяти последних турах Ла Лиги. Она ударно выступила в прошлом розыгрыше Кубка, но в целом ее потолок низок.

"Барса" подчеркнула это голом Ямаля в компенсированное время - и пошла отдыхать.

2 - @FCBarcelona ???????? have win back-to-back games in the Spanish Super Cup for the first time since the two-legged final against Sevilla in August 2016. They are going into his 26th final in the competition (14 titles). Clasico. pic.twitter.com/CyJFo5xR8E — OptaJose (@OptaJose) January 11, 2024

Впереди у "Кулес" то, ради чего этот Суперкубок в Саудовской Аравии и затевался - Эль Класико. Оно пройдет в Эр-Рияде в воскресенье, 14 января. Не пропустите, а то потом будете жалеть!

1/2 финала Суперкубка Испании. Эр-Рияд. "Аль-Авваль"

"Барселона" - "Осасуна" - 2:0

Голы: Левандовский, 59, Ямаль, 90+2

"Барселона": Пенья - Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде - Роберто (Педри, 61), Гюндоган, де Йонг - Рафинья (Ямаль, 42), Левандовский, Ферран Торрес (Феликс, 61)

"Осасуна": Эррера - Аресо, Давид Гарсия, Катена, Крус (Барха, 85), Пенья (Мохика, 78) - Орос, Муньос (Монкайола, 69), Мой Гомес (Рубен Гарсия, 85) - Будимир, Арнаис (Рауль Гарсия, 69)

Предупреждения: Катена, 32, Муньос, 39