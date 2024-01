Суперкубок Испании. Барселона - Осасуна 2:0. Дорога к Эль Класико открыта

Если вчера в первом полуфинале Суперкубка было шоу, то сегодня все прошло максимально буднично. Никакого праздника.

"Осасуну" глобально хватило минут на 15-20. Лишь на этом отрезке она на равных билась с "Барсой", отвечала на удар Кристенсена моментом Аресо.

Дальше каталонцы несмотря на весь свой кризис забрали мяч и начали монотонно пробиваться сквозь оборонные ряды красных. Это шло тяжело, ведь много травмированных, и вдобавок Рафинья получил повреждение уже по ходу матча. Тем не менее, если бы Левандовский был моложе, то закрыл бы игру еще к перерыву - два шанса он имел отменных, но запорол.

Памплона еще раз огрызнулась перед перерывом моментом Будимира, которого вовремя накрыл Пенья, но это была ее последняя вылазка.

5 - @FCBarcelona???????? have not lost in 26 of the 31 games in which @lewy_official ???????? scored in all competitions (83.9% - W24 D2), with the last defeat involving a goal by the Polish striker on December 10 in 2023 against Girona in LaLiga. Finalist? pic.twitter.com/n2j3RHcF1G