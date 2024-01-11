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Суперкубок Испании. Барселона - Осасуна 2:0. Дорога к Эль Класико открыта

Испания
Обновлено

Памплона сопротивлялась, но не хватило класса

Суперкубок Испании. Барселона - Осасуна 2:0. Дорога к Эль Класико открыта

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Yasser Bakhsh

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Если вчера в первом полуфинале Суперкубка было шоу, то сегодня все прошло максимально буднично. Никакого праздника.

"Осасуну" глобально хватило минут на 15-20. Лишь на этом отрезке она на равных билась с "Барсой", отвечала на удар Кристенсена моментом Аресо.

Дальше каталонцы несмотря на весь свой кризис забрали мяч и начали монотонно пробиваться сквозь оборонные ряды красных. Это шло тяжело, ведь много травмированных, и вдобавок Рафинья получил повреждение уже по ходу матча. Тем не менее, если бы Левандовский был моложе, то закрыл бы игру еще к перерыву - два шанса он имел отменных, но запорол.

Памплона еще раз огрызнулась перед перерывом моментом Будимира, которого вовремя накрыл Пенья, но это была ее последняя вылазка.

Уже во втором тайме "Барса" дожала соперника на классе, прежде всего, ветеранов - это Гюндоган вертикальной передачей нашел Роберта, и поляк наконец-то забил.

Впоследствии Левандовский мог оформить дубль, но под мяч бросился Аресо. Также запомнился проход с ударом от Феликса - отбил Эррера.

"Осасуна", в свою очередь, атаковала фрагментарно, что и неудивительно - у Памплоны ноль гостевых побед в пяти последних турах Ла Лиги. Она ударно выступила в прошлом розыгрыше Кубка, но в целом ее потолок низок.

"Барса" подчеркнула это голом Ямаля в компенсированное время - и пошла отдыхать.

Впереди у "Кулес" то, ради чего этот Суперкубок в Саудовской Аравии и затевался - Эль Класико. Оно пройдет в Эр-Рияде в воскресенье, 14 января. Не пропустите, а то потом будете жалеть!

1/2 финала Суперкубка Испании. Эр-Рияд. "Аль-Авваль"

"Барселона" - "Осасуна" - 2:0

Голы: Левандовский, 59, Ямаль, 90+2

"Барселона": Пенья - Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде - Роберто (Педри, 61), Гюндоган, де Йонг - Рафинья (Ямаль, 42), Левандовский, Ферран Торрес (Феликс, 61)

"Осасуна": Эррера - Аресо, Давид Гарсия, Катена, Крус (Барха, 85), Пенья (Мохика, 78) - Орос, Муньос (Монкайола, 69), Мой Гомес (Рубен Гарсия, 85) - Будимир, Арнаис (Рауль Гарсия, 69)

Предупреждения: Катена, 32, Муньос, 39

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Суперкубок Испании Барселона Осасуна (Памплона)
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Комментарии
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Бapceлиниyс
12.01.2024 в 00:16
Шо-то харьковская шлемазла помалкивает.
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Комментарии 15
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Бapceлиниyс
12.01.2024 в 00:16
Шо-то харьковская шлемазла помалкивает.
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Algrab (Костопiль)
12.01.2024 в 00:08
Випадковість, буває....
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Бapceлиниyс
11.01.2024 в 23:41
Мадри@асы, начинайте уже готовить себе на воскресенье противогазы, вёдра, песок, багры... бинты, йод, зелёнку, фурапласт, степлеры, скотч.. губозакаточные машинки.. антистрессовые препараты, ну и так далее..
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Бapceлиниyс
11.01.2024 в 23:50
Тю блъ, огнетушители, а не противогазы. Противогазы это нам понадобятся от вашего угара и пердежа.
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ГенриВол (Волочиськ)
11.01.2024 в 23:17
Так собі, скучновато. Як казали мені, коли я вже хотів звільнятись з роботи, але про це ніхто ще не знав, що в мене немає вогоньку в очах. Барселона знала, що буде у фіналі. Який тут вогонь. Осасуна таке, ніяке. Побачимо як там в неділю буде.
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Бapceлиниyс
11.01.2024 в 23:09
До гола Левы я честно говоря дремал, изредка похрапывая. А потом ничё так, живенько пошло.
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Spokoyno (Київ)
11.01.2024 в 23:15
З третього разу нарешті забив... Може на фінале прорве
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Бapceлиниyс
11.01.2024 в 23:18
Всё может быть, очень надеюсь на это.
 
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PiterCantrope (Франківськ)
11.01.2024 в 23:08
Ну що, буде фінал, який всі хочуть бачити. До речі, цікаво кого араби будуть більше підтримувати. Бо в "Реалі" грає Крос, якого вчора добряче освистали. Тільки не розумію за що вони так воротаря "Осасуни" незлюбили, він теж щось сказав про їхню лігу? Цікаво чи Роналду прийде в неділю. Він такий добрячий самолюб, може досі тримає образу на Переса. А тримати образу на когось він вміє не гірше, ніж моя колишня.
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Spokoyno (Київ)
11.01.2024 в 23:07
Знов нафтобарони отримали те що бажали Барселона грою не вразила, проте виграла завдяки класу! Чи вистачить це для фіналу питання цікаве чМоськи вже виграли фінал, бо навіть пам'яті не мають 1:3
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Бapceлиниyс
11.01.2024 в 23:15
Справедливости ради надо сказать, шо год назад Барса была гораздо сильнее.
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Spokoyno (Київ)
11.01.2024 в 23:35
Ну так... Роберт ще у першому забив може і не один. А наразі тільки пенсіонер Роберто забив більше ніж "наробив" ТРИ голи при xG 1,54
 
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Бapceлиниyс
11.01.2024 в 23:23
Смотрел на тошнотворную игру Барсы и думал, как же всё-таки ей не хватает Дембеле. Такого коня по дуре упустили, блъ, эхх..
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Zidane5 (Одесса)
11.01.2024 в 23:00
Реал раздавит в финале эту Барсу . Главное , чтобы Хави остался.
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Бapceлиниyс
11.01.2024 в 23:06
В одном матче всё может случиться, на один матч всегда можно настроиться и выиграть, даже будучи немного слабее, это футбол, батенька.
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