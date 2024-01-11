Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суперкубок Испании. Барселона - Осасуна 2:0. Дорога к Эль Класико открыта
Памплона сопротивлялась, но не хватило класса
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Yasser Bakhsh
Если вчера в первом полуфинале Суперкубка было шоу, то сегодня все прошло максимально буднично. Никакого праздника.
"Осасуну" глобально хватило минут на 15-20. Лишь на этом отрезке она на равных билась с "Барсой", отвечала на удар Кристенсена моментом Аресо.
Дальше каталонцы несмотря на весь свой кризис забрали мяч и начали монотонно пробиваться сквозь оборонные ряды красных. Это шло тяжело, ведь много травмированных, и вдобавок Рафинья получил повреждение уже по ходу матча. Тем не менее, если бы Левандовский был моложе, то закрыл бы игру еще к перерыву - два шанса он имел отменных, но запорол.
Памплона еще раз огрызнулась перед перерывом моментом Будимира, которого вовремя накрыл Пенья, но это была ее последняя вылазка.
5 - @FCBarcelona???????? have not lost in 26 of the 31 games in which @lewy_official ???????? scored in all competitions (83.9% - W24 D2), with the last defeat involving a goal by the Polish striker on December 10 in 2023 against Girona in LaLiga. Finalist? pic.twitter.com/n2j3RHcF1G— OptaJose (@OptaJose) January 11, 2024
Уже во втором тайме "Барса" дожала соперника на классе, прежде всего, ветеранов - это Гюндоган вертикальной передачей нашел Роберта, и поляк наконец-то забил.
Впоследствии Левандовский мог оформить дубль, но под мяч бросился Аресо. Также запомнился проход с ударом от Феликса - отбил Эррера.
"Осасуна", в свою очередь, атаковала фрагментарно, что и неудивительно - у Памплоны ноль гостевых побед в пяти последних турах Ла Лиги. Она ударно выступила в прошлом розыгрыше Кубка, но в целом ее потолок низок.
"Барса" подчеркнула это голом Ямаля в компенсированное время - и пошла отдыхать.
2 - @FCBarcelona ???????? have win back-to-back games in the Spanish Super Cup for the first time since the two-legged final against Sevilla in August 2016. They are going into his 26th final in the competition (14 titles). Clasico. pic.twitter.com/CyJFo5xR8E— OptaJose (@OptaJose) January 11, 2024
Впереди у "Кулес" то, ради чего этот Суперкубок в Саудовской Аравии и затевался - Эль Класико. Оно пройдет в Эр-Рияде в воскресенье, 14 января. Не пропустите, а то потом будете жалеть!
1/2 финала Суперкубка Испании. Эр-Рияд. "Аль-Авваль"
"Барселона" - "Осасуна" - 2:0
Голы: Левандовский, 59, Ямаль, 90+2
"Барселона": Пенья - Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде - Роберто (Педри, 61), Гюндоган, де Йонг - Рафинья (Ямаль, 42), Левандовский, Ферран Торрес (Феликс, 61)
"Осасуна": Эррера - Аресо, Давид Гарсия, Катена, Крус (Барха, 85), Пенья (Мохика, 78) - Орос, Муньос (Монкайола, 69), Мой Гомес (Рубен Гарсия, 85) - Будимир, Арнаис (Рауль Гарсия, 69)
Предупреждения: Катена, 32, Муньос, 39
Популярное сейчас
- Marca: Лунин обыграл Кепу. Анчелотти выбрал основного вратаря Реала на вторую часть сезона
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- "Он сыграл нормально". Анчелотти встал на защиту Кепы после игры с Атлетико
- Яремчук вышел на второй тайм матча Валенсии в Кубке
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
Комментарии 15