16-летний Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Суперкубка Испании

Ламин Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Суперкубка Испании.

В возрасте 16 лет и 182 дней Ямаль отметился голом в полуфинале Суперкубка Испании против "Осасуны" (2:0).

Ламин стал самым молодым автором гола в истории Суперкубка Испании, побив рекорд Гави, который забивал в 18 лет и 163 дня.

Ранее Ямаль становился самым молодым автором гола в Ла Лиге, сборной Испании и отборах к Евро.