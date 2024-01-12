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16-летний Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Суперкубка Испании
Ему принадлежат рекорды в Ла Лиге, сборной Испании и отборах к Евро
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Ламин Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Суперкубка Испании.
В возрасте 16 лет и 182 дней Ямаль отметился голом в полуфинале Суперкубка Испании против "Осасуны" (2:0).
Ламин стал самым молодым автором гола в истории Суперкубка Испании, побив рекорд Гави, который забивал в 18 лет и 163 дня.
Ранее Ямаль становился самым молодым автором гола в Ла Лиге, сборной Испании и отборах к Евро.
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Источник:MisterChip
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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