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16-летний Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Суперкубка Испании

Испания

Ему принадлежат рекорды в Ла Лиге, сборной Испании и отборах к Евро

16-летний Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Суперкубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

Ламин Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Суперкубка Испании.

В возрасте 16 лет и 182 дней Ямаль отметился голом в полуфинале Суперкубка Испании против "Осасуны" (2:0).

Ламин стал самым молодым автором гола в истории Суперкубка Испании, побив рекорд Гави, который забивал в 18 лет и 163 дня.

Ранее Ямаль становился самым молодым автором гола в Ла Лиге, сборной Испании и отборах к Евро.

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Источник:
MisterChip
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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