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Реал получит многомиллионный бонус в случае победы в Эль-Класико

Испания
Обновлено

Каждый получит по 150 тысяч евро

Реал получит многомиллионный бонус в случае победы в Эль-Класико

Фото: realmadrid.com

Новина українською

Президент "Реала" Флорентино Перес договорился с командой о получении вознаграждения в случае победы в Эль Класико.

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По данным Defensa Central, каждый игрок команды и технический персонал получит по 150 тысяч евро. Всего президенту клуба нужно выплатить около четырех миллионов евро.

Эль-Класико состоится в рамках финала Суперкубка Испании. Начало - в 21:00 по киевскому времени в воскресенье, 14 января.

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Реал (Мадрид)
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Бapceлиниyс
12.01.2024 в 18:56
Старикашка на наркотрафике их быстро отобьёт.
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0
3
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Комментарии 1
avatar
Бapceлиниyс
12.01.2024 в 18:56
Старикашка на наркотрафике их быстро отобьёт.
Ответить
0
3

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