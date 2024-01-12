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Севилья подписала хавбека Аякса - Инсайдер

Испания
Обновлено

Соглашение подписано и вскоре будет объявлено официально

Севилья подписала хавбека Аякса - Инсайдер

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"Севилья" осуществила трансфер полузащитника "Аякса" Идумбо Музамбо. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

18-летний игрок подписал контракт, который действует до июня 2028 года.

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Бельгийского игрока также хотел подписать "Тоттенхэм", когда у Музамбо закончится договор с "Аяксом", то есть в июне этого года

Идумбо дебютировал за "Аякс" 6 января 2023 года. С этого времени он сыграл 11 матчей и забил 3 гола.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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