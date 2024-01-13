Главный тренер Валенсии: Яремчук не сыграет в следующем матче из-за температуры

Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха на пресс-конференции подтвердил, что Яремчук не сыграет в завтрашнем поединке против "Кадиса" и назвал причину:

"Роман завтра не будет доступен. У него температура, поэтому он не попал в заявку. Мы думали, что болезнь пройдет легче", - сказал наставник испанского коллектива.

Ранее сообщалось, что украинский форвард заболел гриппом и пропустил тренировку.

В текущем сезоне Яремчук провел за "летучих мышей" 16 матчей, в которых забил 2 гола.