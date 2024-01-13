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Главный тренер Валенсии: Яремчук не сыграет в следующем матче из-за температуры
Рубен Бараха подтвердил причину отсутствия Романа
Фото: пресслужби ФК "Валенсія"
Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха на пресс-конференции подтвердил, что Яремчук не сыграет в завтрашнем поединке против "Кадиса" и назвал причину:
"Роман завтра не будет доступен. У него температура, поэтому он не попал в заявку. Мы думали, что болезнь пройдет легче", - сказал наставник испанского коллектива.
Ранее сообщалось, что украинский форвард
В текущем сезоне Яремчук провел за "летучих мышей" 16 матчей, в которых забил 2 гола.
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Источник:valenciacf.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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