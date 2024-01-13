Эль-Класико. Реал – Барселона. АУДИО онлайн трансляция финала Суперкубка Испании

UA-Футбол организует комментарий финального поединка Суперкубка Испании между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной".

Подопечные Анчелотти в феноменальной перестрелке одолели соседей по столице, "Атлетико" пал со счетом 5:3. Команда Хави в откровенно скучном полуфинале обыграла "Осасуну", 2:0. Кто же окажется сильнее в Эль-Класико? Сумеет ли "Барселона" на фоне игровых проблем и засилья в лазарете собраться на грозный "Реал"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 14 января – в 20:55 по киевскому времени.

Комментатор: Игорь Ковтун