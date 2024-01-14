Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер Майами отказался проводить товарищеский матч против Барселоны
Воссоединения бывших одноклубников не состоится
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер Майами" отклонил предложение "Барселоны" провести товарищеский матч в июле этого года.
По данным Mundo Deportivo, причиной отказа от американского клуба стал их загруженный график, поскольку встреча должна была состояться в разгар сезона MLS.
Кроме того, существовала вероятность, что Лионель Месси не сможет поучаствовать в игре, поскольку он будет выступать за сборную Аргентины на Копа Америка, который пройдет с 20 июня по 14 июля.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что кроме Месси за "Интер Майами" также выступают и другие бывшие игроки "блауграны": Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес.
Популярное сейчас
- Чемпионский дух. Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3. Обзор матча и видео голов
- Черноморец подписал экс-игрока Миная
- АПЛ. Ньюкасл – Манчестер Сити 2:3. Джокер де Брюйне вырвал волевую победу для гостей
- Реал Мадрид - Барселона: где и когда смотреть онлайн финал Суперкубка Испании
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО