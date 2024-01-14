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Интер Майами отказался проводить товарищеский матч против Барселоны

Испания
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Воссоединения бывших одноклубников не состоится

Интер Майами отказался проводить товарищеский матч против Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер Майами" отклонил предложение "Барселоны" провести товарищеский матч в июле этого года.

По данным Mundo Deportivo, причиной отказа от американского клуба стал их загруженный график, поскольку встреча должна была состояться в разгар сезона MLS.

Кроме того, существовала вероятность, что Лионель Месси не сможет поучаствовать в игре, поскольку он будет выступать за сборную Аргентины на Копа Америка, который пройдет с 20 июня по 14 июля.

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Напомним, что кроме Месси за "Интер Майами" также выступают и другие бывшие игроки "блауграны": Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес.

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Барселона Интер Майами
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: UA-Футбол
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