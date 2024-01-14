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Альмерия - Жирона: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
Довбик против Альмерии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 20 тура чемпионата Испании аутсайдер "Альмерия" примет у себя дома "Жирону".
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На этот раз в заявку на матч попало два украинца. И если в появлении Артема Довбика в сегодняшней игре никто не сомневается, то состояние Цыганкова под вопросом, как и его выход на поле в сегодняшней игре.
Чемпионат Испании, "Альмерия" - "Жирона"
14 января, 15:00
Прямая трансляция: MEGOGO
Прямая трансляция Альмерия - ЖиронаСмотреть трансляцию
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