Альмерия - Жирона: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

В рамках 20 тура чемпионата Испании аутсайдер "Альмерия" примет у себя дома "Жирону".

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На этот раз в заявку на матч попало два украинца. И если в появлении Артема Довбика в сегодняшней игре никто не сомневается, то состояние Цыганкова под вопросом, как и его выход на поле в сегодняшней игре.

Чемпионат Испании, "Альмерия" - "Жирона"

14 января, 15:00

Прямая трансляция: MEGOGO