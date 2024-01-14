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Кадис - Валенсия: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Испания
Обновлено

Летучие мыши без Яремчука

Кадис - Валенсия: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в 17:15 состоится матч чемпионата Испании "Кадис" - "Валенсия". Статистика последних 5 встреч равная. По дважды побеждали и "Валенсия", и "Кадис". Один раз матч завершился ничьей.

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На последней пресс-конференции главный тренер "летучих мышей" Рубен Бараха подтвердил, что Роман Яремчук будет отсутствовать в сегодняшней игре из-за температуры.

Чемпионат Испании, "Кадис" - "Валенсия"
14 января, 17:15
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