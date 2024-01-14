  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Суперкубка Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Суперкубка Испании

Испания

Реал - Барселона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Реал - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Суперкубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images

UA-Футбол
Новина українською

Выдающийся матч. То, ради чего и был организован Суперкубок Испании. "Реал" и "Барселона" поспорят за трофей в Саудовской Аравии.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч состоится в воскресенье, 14-го января, в 21:00. Смотреть можно на ОТТ-платформе Setanta Sports (приложение).

Суперкубок Испании. Финал
14 января. Эр-Рияд. "Аль-Авваль"
"Реал Мадрид" 21:00 "Барселона"
Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Трансляция: Setanta (OTT)

Для просмотра матча пройдите по ссылке

ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА РЕАЛ - БАРСЕЛОНА >>>

Альтернативный способ отслеживать события на поле – аудиотрансляция от UA-Футбол.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Реал Мадрид - Барселона на UA-Футбол>>.

По теме
yellow-arrow
Реал Мадрид - Барселона. Анонс и прогноз финала Суперкубка Испании на 14.01.2024
yellow-arrow
Альмерия – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура чемпионата Испании
yellow-arrow
Кадис - Валенсия: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости