Реал - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Суперкубка Испании

Выдающийся матч. То, ради чего и был организован Суперкубок Испании. "Реал" и "Барселона" поспорят за трофей в Саудовской Аравии.

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Матч состоится в воскресенье, 14-го января, в 21:00. Смотреть можно на ОТТ-платформе Setanta Sports (приложение).

Суперкубок Испании. Финал

14 января. Эр-Рияд. "Аль-Авваль"

"Реал Мадрид" 21:00 "Барселона"

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа

Трансляция: Setanta (OTT)

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Альтернативный способ отслеживать события на поле – аудиотрансляция от UA-Футбол.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Реал Мадрид - Барселона на UA-Футбол>>.