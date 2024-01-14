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Реал - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Суперкубка Испании
Реал - Барселона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images
Выдающийся матч. То, ради чего и был организован Суперкубок Испании. "Реал" и "Барселона" поспорят за трофей в Саудовской Аравии.
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Матч состоится в воскресенье, 14-го января, в 21:00. Смотреть можно на ОТТ-платформе Setanta Sports (приложение).
Суперкубок Испании. Финал
14 января. Эр-Рияд. "Аль-Авваль"
"Реал Мадрид" 21:00 "Барселона"
Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Трансляция: Setanta (OTT)
ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА РЕАЛ - БАРСЕЛОНА >>>
Альтернативный способ отслеживать события на поле – аудиотрансляция от UA-Футбол.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Реал Мадрид - Барселона на UA-Футбол>>.
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