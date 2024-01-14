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Яремчук - вне состава Валенсии на матч с Кадисом
Причина известна. О ней сообщали вчера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Валенсии" Роман Яремчук не поможет команде в матче 20-го тура с "Кадисом" - он вне заявки.
Line-up against @Cadiz_CFEN ????????#VCFDNA #CádizValencia pic.twitter.com/QN1RHgIrYs— Valencia CF (@valenciacf_en) January 14, 2024
Напомним, что коуч "летучих мышей" Рубен Бараха сообщал на предматчевой пресс-конференции, что Роман заболел, и имеет повышенную температуру.
Матч "Кадис" - "Валенсия" начнется в 17:15.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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