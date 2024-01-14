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Яремчук - вне состава Валенсии на матч с Кадисом

Испания

Причина известна. О ней сообщали вчера

Яремчук - вне состава Валенсии на матч с Кадисом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Валенсии" Роман Яремчук не поможет команде в матче 20-го тура с "Кадисом" - он вне заявки.

Напомним, что коуч "летучих мышей" Рубен Бараха сообщал на предматчевой пресс-конференции, что Роман заболел, и имеет повышенную температуру.

Матч "Кадис" - "Валенсия" начнется в 17:15.

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Валенсия (Испания) Роман Яремчук
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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