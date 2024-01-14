Примера. Кадис - Валенсия 1:4. Яремчука нет, а победа есть

"Валенсия" в гостях по делу одолела кризисный "Кадис", который не побеждает в Ла Лиге с 1 сентября.

Равной игра была только на старте. Диего Лопес выкатил под удар Уго Дуро - так "Валенсия" открыла счет. "Кадис" же ответил голом с пенальти, который ВАР высматривал целых 4 минуты.

После этого спурта и те, и другие синхронно приостановились, и завестись заново вышло лиш у гостей. Опять хвалим Диего Лопеса - он открылся под пас Каноса и результативно сбегал на свидание с Ледесмой.

Тренер "Кадиса" Серхио отреагировал на 1:2 немедленными заменами - даже центрбека Фали на форварда Макси поменял, но без толку. Остроты "Субмарина" не создавала, а в защите страдала.

Результат - два пропущенных гола на контратаках в добавленное время от Герры и Васкеса.

???????? Goal: Javier Guerra |



Cádiz 1-3 Valencia !!!



pic.twitter.com/ZlOCkAPytu — Recap Football (@recap_football_) January 14, 2024

Также запомнился шанс Альберто Мари, который растерялся почти на линии ворот. Этот момент точно разойдется на мэмы. Вероятно, здесь бы забил Роман Яремчук, но украинец матч пропускал из-за гриппа и температуры.

В таблице у "Валенсии" после победы 8-е место и 29 очков. "Кадис" остался в зоне вылета - 18-я строчка и 15 баллов.

20-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Валенсия" - 1:4

Голы: Алькарас, 21 (с пенальти) - Дуро, 8, Диего Лопес, 52, Герра, 90+4, Васкес, 90+8

"Кадис": Ледесма - Карселен (Лукас Пирес, 65), Луис Эрнандес, Фали Хименес (Макси Гомес, 65), Хави Эрнандес - Алехо, Феде (Эскаланте, 15), Алькарас, Куаме (Гвардиола, 54), Наварро (Окампо, 65) - Рамос

"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье, Москера, Паулиста (Гасеровский, 81), Гайя (Васкес, 66) - Фран Перес (Альберто Мари, 81), Гильямон, Пепелу, Канос (Коррея, 66) - Дуро (Герра, 75), Диего Лопес

Предупреждения: Луис Эрнандес, 30, Алехо, 57, Алькарас, 63, Хави Эрнандес, 87 - Гильямон, 57, Мамардашвили, 90+2