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Примера. Кадис - Валенсия 1:4. Яремчука нет, а победа есть

Испания

"Летучие мыши" на ходу

Примера. Кадис - Валенсия 1:4. Яремчука нет, а победа есть

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Валенсия" в гостях по делу одолела кризисный "Кадис", который не побеждает в Ла Лиге с 1 сентября.

Равной игра была только на старте. Диего Лопес выкатил под удар Уго Дуро - так "Валенсия" открыла счет. "Кадис" же ответил голом с пенальти, который ВАР высматривал целых 4 минуты.

После этого спурта и те, и другие синхронно приостановились, и завестись заново вышло лиш у гостей. Опять хвалим Диего Лопеса - он открылся под пас Каноса и результативно сбегал на свидание с Ледесмой.

Тренер "Кадиса" Серхио отреагировал на 1:2 немедленными заменами - даже центрбека Фали на форварда Макси поменял, но без толку. Остроты "Субмарина" не создавала, а в защите страдала.

Результат - два пропущенных гола на контратаках в добавленное время от Герры и Васкеса.

Также запомнился шанс Альберто Мари, который растерялся почти на линии ворот. Этот момент точно разойдется на мэмы. Вероятно, здесь бы забил Роман Яремчук, но украинец матч пропускал из-за гриппа и температуры.

В таблице у "Валенсии" после победы 8-е место и 29 очков. "Кадис" остался в зоне вылета - 18-я строчка и 15 баллов.

20-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Валенсия" - 1:4

Голы: Алькарас, 21 (с пенальти) - Дуро, 8, Диего Лопес, 52, Герра, 90+4, Васкес, 90+8

"Кадис": Ледесма - Карселен (Лукас Пирес, 65), Луис Эрнандес, Фали Хименес (Макси Гомес, 65), Хави Эрнандес - Алехо, Феде (Эскаланте, 15), Алькарас, Куаме (Гвардиола, 54), Наварро (Окампо, 65) - Рамос

"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье, Москера, Паулиста (Гасеровский, 81), Гайя (Васкес, 66) - Фран Перес (Альберто Мари, 81), Гильямон, Пепелу, Канос (Коррея, 66) - Дуро (Герра, 75), Диего Лопес

Предупреждения: Луис Эрнандес, 30, Алехо, 57, Алькарас, 63, Хави Эрнандес, 87 - Гильямон, 57, Мамардашвили, 90+2

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Валенсия Кадис
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