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Деку - о Хави: Мы по-прежнему всецело ему доверяем
Накануне каталонцы проиграли Реалу в финале Суперкубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine
Деку заявил, что "Барселона" по-прежнему доверяет своему главному тренеру Хави.
Накануне каталонцы проиграли "Реалу" (1:4) в финале Суперкубка Испании.
- Не изменилось ли отношение клуба к Хави после такого результата?
- Бессмысленный вопрос. Сейчас не время спрашивать об этом. Мы по-прежнему всецело ему доверяем.
Тяжелое поражение, его нужно проанализировать, но оно ничего не меняет. Нам нужно думать о [ближайшем] матче с "Унионистас" [в Кубке Испании], - сказал спортивный директор "Барселоны".
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