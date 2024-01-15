Деку - о Хави: Мы по-прежнему всецело ему доверяем

Деку заявил, что "Барселона" по-прежнему доверяет своему главному тренеру Хави.

Накануне каталонцы проиграли "Реалу" (1:4) в финале Суперкубка Испании.

- Не изменилось ли отношение клуба к Хави после такого результата?

- Бессмысленный вопрос. Сейчас не время спрашивать об этом. Мы по-прежнему всецело ему доверяем.

Тяжелое поражение, его нужно проанализировать, но оно ничего не меняет. Нам нужно думать о [ближайшем] матче с "Унионистас" [в Кубке Испании], - сказал спортивный директор "Барселоны".