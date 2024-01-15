Левандовский опубликовал пост после разгромного поражения в матче с Реалом

Польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский прокомментировал разгромное поражение команды в финальном матче Суперкубка Испании с "Реалом". Матч прошел в Саудовской Аравии и завершился победой "Королевского клуба" со счетом 4:1.

"Неприемлемый результат сегодня вечером. Искренние извинения всем", - написал Левандовский в своей социальной сети.

Левандовский в этой встрече забил единственный гол за "Барселону".

Левандовский выступает за "Барселону" с 2022 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал пять результативных передач.