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Левандовский опубликовал пост после разгромного поражения в матче с Реалом
Польский нападающий прокомментировал разгромное поражение
Getty Images / Global Images Ukraine
Польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский прокомментировал разгромное поражение команды в финальном матче Суперкубка Испании с "Реалом". Матч прошел в Саудовской Аравии и завершился победой "Королевского клуба" со счетом 4:1.
"Неприемлемый результат сегодня вечером. Искренние извинения всем", - написал Левандовский в своей социальной сети.
Левандовский в этой встрече забил единственный гол за "Барселону".
Левандовский выступает за "Барселону" с 2022 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал пять результативных передач.
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