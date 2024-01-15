  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Левандовский опубликовал пост после разгромного поражения в матче с Реалом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левандовский опубликовал пост после разгромного поражения в матче с Реалом

Испания

Польский нападающий прокомментировал разгромное поражение

Левандовский опубликовал пост после разгромного поражения в матче с Реалом

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Олексиенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский прокомментировал разгромное поражение команды в финальном матче Суперкубка Испании с "Реалом". Матч прошел в Саудовской Аравии и завершился победой "Королевского клуба" со счетом 4:1.

"Неприемлемый результат сегодня вечером. Искренние извинения всем", - написал Левандовский в своей социальной сети.

Левандовский в этой встрече забил единственный гол за "Барселону".

Левандовский выступает за "Барселону" с 2022 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал пять результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Хави после 1:4 в класико: Впереди целый сезон, и есть еще три титула
yellow-arrow
Лунин: Горд представлять и прославлять наш флаг по всему миру
yellow-arrow
Флорентино Перес стал самым титулованным президентом в истории Реала
Роберт Левандовский Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости