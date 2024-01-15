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Без украинцев. Ла Лига представила символическую сборную первой части сезона
Ла Лига определила 11-ку лучших футболистов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанская Ла Лига опубликовала символическую сборную первой части нынешнего сезона. Примечательно, что в команде не оказалось ни одного представителя Украины, а именно Виктора Цыганкова, Артема Довбика и Андрея Лунина.
В сборную вошли: Симон Унай ("Севилья"), Диего Рико ("Хетафе"), Дейли Блинд ("Жирона"), Антонио Рюдигер ("Реал"), Жоау Канселу ("Барселона"), Иско ("Бетис"), Джуд Беллингем ("Реал"), Алеш Гарсия ("Жирона"), Брайан Сарагоса ("Гранада"), Антуан Гризманн ("Атлетико" Мадрид), Иньяки Уильямс ("Атлетик").
???? After much discussion...— LALIGA English (@LaLigaEN) January 15, 2024
???? This was the XI the #LALIGATALKS hosts landed on at the midway point of the season.
Anything they got wrong? ????
LISTEN HERE: https://t.co/AHuoKLFGip pic.twitter.com/xKXvUM7bcm
Отметим, турнирную таблицу Ла Лиги возглавляет "Жирона", в активе которой 49 очков. На второй строчке расположился "Реал" (48 пунктов), но "сливочные" провели на одну игру меньше. Замыкает тройку лидеров "Атлетик" (41 балл). "Барселона" идет 4-й и имеет игру в запасе (41 очко).
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