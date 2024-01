Без украинцев. Ла Лига представила символическую сборную первой части сезона

Испанская Ла Лига опубликовала символическую сборную первой части нынешнего сезона. Примечательно, что в команде не оказалось ни одного представителя Украины, а именно Виктора Цыганкова, Артема Довбика и Андрея Лунина.

В сборную вошли: Симон Унай ("Севилья"), Диего Рико ("Хетафе"), Дейли Блинд ("Жирона"), Антонио Рюдигер ("Реал"), Жоау Канселу ("Барселона"), Иско ("Бетис"), Джуд Беллингем ("Реал"), Алеш Гарсия ("Жирона"), Брайан Сарагоса ("Гранада"), Антуан Гризманн ("Атлетико" Мадрид), Иньяки Уильямс ("Атлетик").

???? After much discussion...



???? This was the XI the #LALIGATALKS hosts landed on at the midway point of the season.



Anything they got wrong? ????



LISTEN HERE: https://t.co/AHuoKLFGip pic.twitter.com/xKXvUM7bcm