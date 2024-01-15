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Без украинцев. Ла Лига представила символическую сборную первой части сезона

Испания

Ла Лига определила 11-ку лучших футболистов

Без украинцев. Ла Лига представила символическую сборную первой части сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанская Ла Лига опубликовала символическую сборную первой части нынешнего сезона. Примечательно, что в команде не оказалось ни одного представителя Украины, а именно Виктора Цыганкова, Артема Довбика и Андрея Лунина.

В сборную вошли: Симон Унай ("Севилья"), Диего Рико ("Хетафе"), Дейли Блинд ("Жирона"), Антонио Рюдигер ("Реал"), Жоау Канселу ("Барселона"), Иско ("Бетис"), Джуд Беллингем ("Реал"), Алеш Гарсия ("Жирона"), Брайан Сарагоса ("Гранада"), Антуан Гризманн ("Атлетико" Мадрид), Иньяки Уильямс ("Атлетик").

Отметим, турнирную таблицу Ла Лиги возглавляет "Жирона", в активе которой 49 очков. На второй строчке расположился "Реал" (48 пунктов), но "сливочные" провели на одну игру меньше. Замыкает тройку лидеров "Атлетик" (41 балл). "Барселона" идет 4-й и имеет игру в запасе (41 очко).

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Источник:
La Liga
Опубликовал: Алина Ерофеева
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