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Анчелотти - о 4:1 с Барселоной: Потрясающий результат, но легко не было

Испания

Тренер объяснил за счет чего победил Реал

Анчелотти - о 4:1 с Барселоной: Потрясающий результат, но легко не было

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Карло Анчелотти после разгрома "Барселоны" объяснил, чем хорош "Реал".

- Вы забили 9 голов в Суперкубке Испании.

- Мы очень опасны, потому что подвижны в атаке, позиции не фиксированы. Это не дает сопернику организовывать опеку.

- Разница между "Реалом" и "Барселоной" сейчас именно такая? 3 гола, 7 очков [в Ла Лиге]?

- Результат потрясающий, но сам матч... Мы быстро открыли счёт, но до 4:1 ничто не было решено. "Барселона" хорошо владела мячом, и нам было тяжело его возвращать. Если есть мнение, что нам было легко, то оно ошибочно.

- Такая победа придает уверенности в себе?

- Мы и так уверены в себе, потому что у нас очень сильная команда с футболистами высокого уровня и высокой мотивацией, - сказал главный тренер "Реала".

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Опубликовал: Михаил Олексиенко
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