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Спортдиректор Барселоны Деку: В данный момент мы не можем покупать игроков

Испания

Каталонский клуб не может вести активную работу на трансферном рынке

Спортдиректор Барселоны Деку: В данный момент мы не можем покупать игроков

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Барселоны" и бывший игрок сине-гранатовых Деку заявил, что каталонский клуб сейчас не может вести активную работу на трансферном рынке по привлечению новых футболистов.

"Реальность такова, что сейчас мы не можем покупать игроков", - приводит слова Деку известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

"Барселона" после 19 туров чемпионата Испании сезона-2023/2024 занимает третье место в турнирной таблице, набрав 41 очко. У лидирующей "Жироны" 49 очков, но на один сыгранный матч больше. Следующую игру в рамках внутреннего первенства сине-гранатовые проведут 21 января, отправившись на выезд к "Бетису". Напомним, накануне, 14 января, команда Хави уступила мадридскому "Реалу" в матче за Суперкубок Испании (1:4).

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1 голосов
Источник:
Romano
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Бapceлиниyс
15.01.2024 в 16:39
55 млн евро на Торрмоза нашлось? 60 млн евро на второсортного Рафинью нашлось? хитрожопые ган@оны блъ...
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Комментарии 7
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Бapceлиниyс
15.01.2024 в 16:39
55 млн евро на Торрмоза нашлось? 60 млн евро на второсортного Рафинью нашлось? хитрожопые ган@оны блъ...
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0
1
Dr. House (Поділля)
15.01.2024 в 17:06
А на тебе 6000 грн на знайшлось... Приходиться мамину пенсію пи..здити
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Spokoyno (Київ)
15.01.2024 в 15:56
А без підсилення гравцями, перш за все нападу, важко щось суттєве виграти Левандовський здав, Торресу та і Рафінії навіть до теперішнього Роберта далеко. Вихованцям Ла Масії та Роке потрібно принаймні пару сезонів, щоб проявить себе. Виправдати "райдужні" аванси. Та і інші позиції бажано підсилити... бо сезон довгий тому підміна треба і для основи. Бо травми і через перевантаження гравців. PS. Хаві а фіг його знає? Утім тренерський штаб вчорашній матч ПРОВАЛИВ! Такий ВИСОКИЙ захист, коли у суперника таки швидкі та кваліфіковані нападники то АБСУРД! Хоч після видалення Араухо коли сіли біля свого карного майданчика ударів в площину воріт Барселони було стільки ж, скільки і за попередні сімдесят хвилин.
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Dr. House (Поділля)
15.01.2024 в 16:09
Тому що Реал пожалів барсолайно, гра була зроблена і знущатися перед шейхами над слабаками великодушний Реал з подачі мудрого татуся Карло не став
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Бapceлиниyс
15.01.2024 в 15:34
"Но можем поднять шлемазлу Хави в два раза зарплату. Да и себя я в обиде не оставлю. Ведь я же хитрожопый португалец, а то как же, это ж само собой, деньги я очень люблю. Слава дураку Лапорте! Слава его рычагам! Ура, товарищи сеньоры, ура!" Занавес...
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2
Dr. House (Поділля)
15.01.2024 в 16:10
Дебільний Гомікус Савєтікус в свому репертуарі
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1
1
terber (ternopil)
15.01.2024 в 16:19
тыльки лузери вболывають за барсу
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2
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