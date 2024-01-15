Спортдиректор Барселоны Деку: В данный момент мы не можем покупать игроков

Спортивный директор "Барселоны" и бывший игрок сине-гранатовых Деку заявил, что каталонский клуб сейчас не может вести активную работу на трансферном рынке по привлечению новых футболистов.

"Реальность такова, что сейчас мы не можем покупать игроков", - приводит слова Деку известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

"Барселона" после 19 туров чемпионата Испании сезона-2023/2024 занимает третье место в турнирной таблице, набрав 41 очко. У лидирующей "Жироны" 49 очков, но на один сыгранный матч больше. Следующую игру в рамках внутреннего первенства сине-гранатовые проведут 21 января, отправившись на выезд к "Бетису". Напомним, накануне, 14 января, команда Хави уступила мадридскому "Реалу" в матче за Суперкубок Испании (1:4).