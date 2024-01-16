Жирона - Райо Вальекано. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка короля

"Жирона" после удручающих 0:0 в Альмерии в рамках Ла Лиги сыграет против середняка "Райо Вальекано" в Кубке короля, и этот матч полон интриги.

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Реабилитируются ли каталонцы за провал? Или наоборот "сольются" из Кубка, чтобы поберечь силы на чемпионат, где сенсационно лидируют? И как 11 дней отдыха повлияли на "Райо" - он будет свежим или расхоложенным?

Ну, и уже по обыкновению ждем в составе обоих украинцев - особенно Виктора Цыганкова, который оформил свой единственный дубль в Испании именно в ворота "Райо", а теперь нуждается в практике, чтобы набрать форму после травмы.

Покажет ли украинец, на что способен - увидим в среду , 17 января , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало встречи - в 22:30 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч 1/8 фіналу Кубка короля Жирона - Райо Вальєкано Смотреть трансляцию

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