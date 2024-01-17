Унионистас де Саламанка - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубок короля

Жеребьевка 1/8 финала была благосклонной к "Барселоне" - ей достался единственный представитель третьего дивизиона.

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"Унионистас" на прошлом этапе в серии пенальти выбил "Вильярреал". Эта команда умеет защищаться и контратаковать, хотя, конечно, многократно уступает "Барсе" в классе.

Каталонцы обязательно возьмут свое, если не будут излишне нервничать, как было в Барбастро две недели назад. Также им надо поскорее забыть провальное Эль Класико в Суперкубке (1:4). Нравится им это или нет, но "Реал" сейчас в другой лиге.

Ну, и пора бы показать новичка Витора Роке - ждем его в старте в четверг , 18 января , на MEGOGO Футбол 2 и Volia TV . Начало - в 20:30 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч 1/8 фіналу Кубку короля Уніоністас де Саламанка - Барселона Смотреть трансляцию

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