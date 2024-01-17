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Унионистас де Саламанка - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубок короля
"Унионистас де Саламанка" - "Барселона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.01.2024 ⋊ Кубок короля на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Isosport/MB Media
Жеребьевка 1/8 финала была благосклонной к "Барселоне" - ей достался единственный представитель третьего дивизиона.
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"Унионистас" на прошлом этапе в серии пенальти выбил "Вильярреал". Эта команда умеет защищаться и контратаковать, хотя, конечно, многократно уступает "Барсе" в классе.
Каталонцы обязательно возьмут свое, если не будут излишне нервничать, как было в Барбастро две недели назад. Также им надо поскорее забыть провальное Эль Класико в Суперкубке (1:4). Нравится им это или нет, но "Реал" сейчас в другой лиге.
Ну, и пора бы показать новичка Витора Роке - ждем его в старте в четверг, 18 января, на MEGOGO Футбол 2 и Volia TV. Начало - в 20:30 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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